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فنون ومشاهير

استدعت تدخلاً طبيّاً عاجلاً... هذا ما حصل لابنة ممثل بسبب "وجبة" من مطعم

Lebanon 24
04-03-2025 | 14:26
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كشف الممثل المصري ماجد المصري عن الأزمة الصحية التي مرّت بها ابنته الصغرى داليدا، بعد تناولها وجبة من أحد المطاعم، مما أدى إلى إصابتها بمشكلة مناعية خطيرة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأشار إلى أن المشكلة لم تكن مجرد تسمم غذائي تقليدي، بل امتدت لتؤثر على مناعة ابنته بشكل واضح، وهو ما جعل الأطباء يتعاملون مع الحالة بحذر شديد لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة. (الجديد)
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