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فنون ومشاهير

فنان شاب يتعرّض لحادث خطير في السجن... إليكم ما حصل معه!

Lebanon 24
13-05-2025 | 09:58
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تعرّض مغني الراب الكندي توري لينز المُدان بسبب إطلاقه النار على مغنية الراب ميغن ذي ستاليين عام 2020، للاعتداء في أحد سجون.
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ونُقل المغني البالغ 32 عاماً إلى المستشفى بعدما تعرّض لهجوم من جانب سجين آخر في سجن تيهاتشابي الإصلاحي.

ولم يُعلَن عن أي معلومات رسمية بشأن مدى خطورة إصاباته، لكنّ موقع "تي ام زي" المتخصص بالمشاهير نقل عن مصادر مطلعة على القضية، أنّ المغني سينجو مما يبدو أنها عملية. (الامارات 24)
 
 
 
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