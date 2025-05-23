علامات التقدّم في السن وفقدان الوزن واضحة... هكذا بدا أحمد السقا في حفل عيد ميلاد بعد انفصاله عن زوجته (صورة)

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ورغم الأجواء الخاصة التي أحاطت بانفصاله، لبّى السقا دعوة الحفل وظهر وسط عدد من النجوم في حالة من المرح والتفاعل، ملتقطًا الصور ومشاركًا الأحاديث مع أصدقائه من الوسط الفني.لاحظ الجمهور التغيرات في ملامحه، بما في ذلك علامات التقدم في السن وفقدان واضح في الوزن، وهو ما أثار العديد من التعليقات على مواقع التواصل.