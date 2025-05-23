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فنون ومشاهير
علامات التقدّم في السن وفقدان الوزن واضحة... هكذا بدا أحمد السقا في حفل عيد ميلاد بعد انفصاله عن زوجته (صورة)
Lebanon 24
23-05-2025
|
23:00
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أثار ظهور الفنان المصري
أحمد السقا
في حفل عيد ميلاد الفنانة
أسماء جلال
جدلًا واسعًا، خاصةً أنه جاء في ظل استمرار تفاعل الجمهور مع
أخبار
انفصاله عن زوجته الإعلامية
مها الصغير
.
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ورغم الأجواء الخاصة التي أحاطت بانفصاله، لبّى السقا دعوة الحفل وظهر وسط عدد من النجوم في حالة من المرح والتفاعل، ملتقطًا الصور ومشاركًا الأحاديث مع أصدقائه من الوسط الفني.
لاحظ الجمهور التغيرات في ملامحه، بما في ذلك علامات التقدم في السن وفقدان واضح في الوزن، وهو ما أثار العديد من التعليقات على مواقع التواصل.
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