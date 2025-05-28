أمهلوه 48 ساعة.. تهديدات وصلت إلى باسم ياخور بعد عودته إلى دمشق إليكم التفاصيل

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عقب عودته إلى مؤخراً بعد غياب، أصدرت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم" " بياناً تضمن تهديداً مباشراً للممثل السوري .وجاء في البيان، المنسوب لـ" لبركان الفرات" برئاسة شخص يُعرف باسم السوري: "حول المجرم الفنان باسم ياخور الذي كان يدافع عن نظام المجرم البائد ومليشيات في أرضنا حكومة دمشق وجهاز الاستخبارات السوري، نؤكد أن عليه أن يُحاسب كأحد مجرمي الحرب الطائفية الذين شاركوا في قتل الشعب السوري وتشريده".وأضاف البيان: "على الحكومة اتخاذ موقف واضح من هذا المجرم ومن كل من ساند النظام البائد في جرائمه بحق الشعب. ولن نسمح بأن يعود هؤلاء المجرمين إلى أراضينا دون مساءلة".وحذر البيان باسم ياخور من البقاء في ، مُحدداً له مهلة 48 ساعة منذ صدور البيان لمغادرة البلاد، تحت طائلة "اتخاذ إجراءات ثانية"، دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات.وجاء هذا البيان رداً على عودة باسم ياخور إلى دمشق التي أثارت ردود فعل واسعة على وعلى المستويين الفني والسياسي.وكان الفنان السوري قد وصل إلى العاصمة عبر برفقة وفد فني، في زيارة لم يُكشف عن طبيعتها بعد، لكنها جاءت بوساطة من لجنة صناعة الدراما السورية وفق ما نشرت وسائل إعلامية.وقد ظهر في لقاءات مع عدد من زملائه الفنانين بينهم وليث المفتي، مما زاد من الحديث حول إمكانية استعداده لإعادة نشاطه الفني داخل سوريا.(أورونيوز)