أمهلوه 48 ساعة.. تهديدات وصلت إلى باسم ياخور بعد عودته إلى دمشق إليكم التفاصيل

عقب عودته إلى دمشق
مؤخراً بعد غياب، أصدرت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم"بركان الفرات
" بياناً تضمن تهديداً مباشراً للممثل السوري باسم ياخور
.
وجاء في البيان، المنسوب لـ"القيادة العسكرية
لبركان الفرات" برئاسة شخص يُعرف باسم أبو إبراهيم
السوري: "حول المجرم الفنان باسم ياخور الذي كان يدافع عن نظام الأسد
المجرم البائد ومليشيات الاحتلال الإيراني
في أرضنا حكومة دمشق وجهاز الاستخبارات السوري، نؤكد أن عليه أن يُحاسب كأحد مجرمي الحرب الطائفية الذين شاركوا في قتل الشعب السوري وتشريده".
وأضاف البيان: "على الحكومة السورية
اتخاذ موقف واضح من هذا المجرم ومن كل من ساند النظام البائد في جرائمه بحق الشعب. ولن نسمح بأن يعود هؤلاء المجرمين إلى أراضينا دون مساءلة".
وحذر البيان باسم ياخور من البقاء في سوريا
، مُحدداً له مهلة 48 ساعة منذ صدور البيان لمغادرة البلاد، تحت طائلة "اتخاذ إجراءات ثانية"، دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات.
وجاء هذا البيان رداً على عودة باسم ياخور إلى دمشق التي أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي
وعلى المستويين الفني والسياسي.
وكان الفنان السوري قد وصل إلى العاصمة عبر مطار دمشق الدولي
برفقة وفد فني، في زيارة لم يُكشف عن طبيعتها بعد، لكنها جاءت بوساطة من لجنة صناعة الدراما السورية وفق ما نشرت وسائل إعلامية.
وقد ظهر في لقاءات مع عدد من زملائه الفنانين بينهم طارق مرعشلي
وليث المفتي، مما زاد من الحديث حول إمكانية استعداده لإعادة نشاطه الفني داخل سوريا.(أورونيوز)