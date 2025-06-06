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فنون ومشاهير
بعد "فضيحة" طلاقه.. أحمد السقا يؤدي مناسك الحج وهذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
06-06-2025
|
04:12
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عبّر الفنان المصري
أحمد السقا
عن سعادته بأداء مناسك الحج لهذا العام، مؤكدا أن الرحلة كانت مليئة بالسكينة والتيسير، وسط دعواتهم بأن يتقبل الله من جميع الحجاج.
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وقال السقا في لقاء على قناة mbc مصر: "ربنا اصطفاني السنة دي إني أحج مع الصحبة الحلوة، وقضينا الليل كله على
جبل عرفات
دعواتكم لينا".
وتابع: "أهل
السعودية
شايلينا من على الأرض شيل، والحمد لله الرحلة كانت ميسّرة، حاجة تفرّح لما تدخل
الحرم
، والسعي، وعرفة، والمزدلفة، ومِنى، كلها طقوس وروحانيات تعزل الشخص عن العالم، ربنا يتقبل منا ومن جميع الناس القادمين من مختلف أنحاء العالم".
وكان أحمد السقا قد أعلن قبل أسبوعين عن طلاقه وزوجته بعد زواج استمر لأكثر من 26 عاما، وأسفر عن ثلاث أبناء، وهو ما فتح
بابا
كبيرا للجدل، وتسبب في خروج أكثر من قصة حول الأمر.
وأصدرت الإعلامية
المصرية
مها الصغير
طليقة الفنان المصري أحمد السقا بيانا، تتحدث فيه للمرة الأولى منذ الأزمة الخاصة بانفصالها عن زوجها.
وأكدت الإعلامية المصرية في بيانها أنها التزمت الصمت طويلا، وتحملت ما يفوق طاقتها، ولم يكن الأمر عن ضعف أو خوف، بل احتراما لنفسها ولأبنائها.
وتابعت الإعلامية بيانها قائلة "كنت دائما أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت.. وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل".
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