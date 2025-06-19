لم يكن يستطيع التنفس بشكلٍ طبيعيّ.. إبن فنان شهير خضع لعمليّة "دقيقة" وهذا ما كشفه والده

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خرج حمزة السقا، الابن الأوسط للفنان من المستشفى، بعد خضوعه لاستئصال ورم في عملية جراحية دقيقة.وكشف الفنان أحمد السقا أن نجله حمزة "بصحة جيدة، وهو يقضي فترة من النقاهة ، بعدما خضع لجراحة دقيقة، لاستئصال ورم صغير في الجيوب الأنفية، والذي كان قد تسبب له في حالة من الانزعاج وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم".كما أضاف السقا أنه "يتولى رعاية حمزة بنفسه، ويتابعه بشكل مستمرّ"، مبينا أنّ "حالته مستقرة بشكل كبير، وتجاوز المرحلة الصحية الصعبة، ومن المفترض أن يعود لممارسة حياته الطبيعية بعد أيام قليلة". (العربية)