Advertisement

فنون ومشاهير

لم يكن يستطيع التنفس بشكلٍ طبيعيّ.. إبن فنان شهير خضع لعمليّة "دقيقة" وهذا ما كشفه والده

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1378851-638859521696639524.jpg
Doc-P-1378851-638859521696639524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خرج حمزة السقا، الابن الأوسط للفنان أحمد السقا من المستشفى، بعد خضوعه لاستئصال ورم في عملية جراحية دقيقة.
Advertisement

وكشف الفنان أحمد السقا أن نجله حمزة "بصحة جيدة، وهو يقضي فترة من النقاهة في المنزل، بعدما خضع لجراحة دقيقة، لاستئصال ورم صغير في الجيوب الأنفية، والذي كان قد تسبب له في حالة من الانزعاج وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم".

كما أضاف السقا أنه "يتولى رعاية حمزة بنفسه، ويتابعه بشكل مستمرّ"، مبينا أنّ "حالته مستقرة بشكل كبير، وتجاوز المرحلة الصحية الصعبة، ومن المفترض أن يعود لممارسة حياته الطبيعية بعد أيام قليلة". (العربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
لم تعد تتنفس بشكل طبيعي.. نجمة "ستار أكاديمي" تُصاب بجلطة عقب إنجاب طفلها الأول وهذا وضعها
lebanon 24
19/06/2025 19:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الخارجية العراقية: السفارة الأميركية في بغداد تواصل عملها بشكل طبيعي (الحدث)
lebanon 24
19/06/2025 19:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطيران الروسية: عودة مطارات موسكو للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت بسبب هجمات بمسيرات أوكرانية
lebanon 24
19/06/2025 19:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: جميع قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تبث بشكل طبيعي باستثناء "الأخبار"
lebanon 24
19/06/2025 19:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:34 | 2025-06-19
09:20 | 2025-06-19
08:03 | 2025-06-19
06:22 | 2025-06-19
05:55 | 2025-06-19
04:46 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24