نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)

بعدما دعت المنتجين إلى اعتماد مسلسلات من 15 حلقة، من أجل مُشاركة جميع الممثلين في الأعمال الدراميّة، ردّ المنتج جمال سنين على تصريح ، وقال "أنا مع نادين وبشدّ على إيدها، وبقلها انو الكلام حلو بس تسأل ، نحنا مستعدين نعمل كلّ أسبوع عمل من 15 أو 30 حلقة بس لمين منا نبيعوا؟".

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وعلّقت الراسي على ردّ سنان عليها، وقالت: "بدنا تدخلك لمساعدة الدراما والاتاحة للمحطات بهالظروف الاقتصادية الصعبة، انها تعرض، يعني كلنا بدنا نضحي لانو المحطات مش قادرة تشتري الحلقة بملايين، معك حق وكلنا منعرف يعني الا ما نلاقي حلّ بإذن الله".

وأضافت الراسي: "ايدك يا كبير بتزقف وحدها وبتكتر ونحنا معك وطالبين منك تطرح حلّ، ونحنا مستعدين نضحي معك".