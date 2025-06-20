27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)
Lebanon 24
20-06-2025
|
09:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما دعت المنتجين إلى اعتماد مسلسلات من 15 حلقة، من أجل مُشاركة جميع الممثلين في الأعمال الدراميّة، ردّ المنتج جمال سنين على تصريح
الممثلة نادين
الراسي
، وقال "أنا مع نادين وبشدّ على إيدها، وبقلها انو الكلام حلو بس تسأل
المحطات
، نحنا مستعدين نعمل كلّ أسبوع عمل من 15 أو 30 حلقة بس لمين منا نبيعوا؟".
Advertisement
وعلّقت الراسي على ردّ سنان عليها، وقالت: "بدنا تدخلك لمساعدة الدراما
اللبنانية
والاتاحة للمحطات بهالظروف الاقتصادية الصعبة، انها تعرض، يعني كلنا بدنا نضحي لانو المحطات مش قادرة تشتري الحلقة بملايين، معك حق وكلنا منعرف يعني الا ما نلاقي حلّ بإذن الله".
وأضافت الراسي: "ايدك يا كبير بتزقف وحدها وبتكتر ونحنا معك وطالبين منك تطرح حلّ، ونحنا مستعدين نضحي معك".
مواضيع ذات صلة
بفستان ذهبي مكشوف.. نادين الراسي تُثير الجدل برقصها وتوجه رسالة مؤثرة إلى الأمهات (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ذهبي مكشوف.. نادين الراسي تُثير الجدل برقصها وتوجه رسالة مؤثرة إلى الأمهات (فيديو)
20/06/2025 19:37:38
20/06/2025 19:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ظروف عملها... نادين نجيم تُوجّه رسالة لولديها
Lebanon 24
بسبب ظروف عملها... نادين نجيم تُوجّه رسالة لولديها
20/06/2025 19:37:38
20/06/2025 19:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"
Lebanon 24
نادين الراسي: "طلعت براسي بسيطة"
20/06/2025 19:37:38
20/06/2025 19:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
Lebanon 24
أحدثتا جدلا خلال مراسم عزاء زوج كارول سماحة.. شاهدوا ماذا فعلت سيرين عبد النور ونادين الراسي (فيديو)
20/06/2025 19:37:38
20/06/2025 19:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سيرين عبدالنور تنشر فيديو: "ان شالله ما يكون حدا صرلو شي"
Lebanon 24
سيرين عبدالنور تنشر فيديو: "ان شالله ما يكون حدا صرلو شي"
10:33 | 2025-06-20
20/06/2025 10:33:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... فنان شهير جدّاً يتعرّض لحادث سير وهذا وضعه وعائلته (صورة)
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... فنان شهير جدّاً يتعرّض لحادث سير وهذا وضعه وعائلته (صورة)
07:46 | 2025-06-20
20/06/2025 07:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"يلا باي دبّر راسك"... ممثل لبنانيّ عن زوجته: "تركتني وراحت" (فيديو)
Lebanon 24
"يلا باي دبّر راسك"... ممثل لبنانيّ عن زوجته: "تركتني وراحت" (فيديو)
06:58 | 2025-06-20
20/06/2025 06:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هي ممثلة ومنتجة... فنان عالمي يكشف موعد زفافه من خطيبته الهندية (صورة)
Lebanon 24
هي ممثلة ومنتجة... فنان عالمي يكشف موعد زفافه من خطيبته الهندية (صورة)
05:38 | 2025-06-20
20/06/2025 05:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
05:12 | 2025-06-20
20/06/2025 05:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. نانسي عجرم تُبهر متابعيها برقص هستيري في أحدث ظهور لها
Lebanon 24
بالفيديو.. نانسي عجرم تُبهر متابعيها برقص هستيري في أحدث ظهور لها
13:20 | 2025-06-19
19/06/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا
Lebanon 24
جريمة قتل مروعة في الأشرفية.. إليكم ما حصل ليلا
23:12 | 2025-06-19
19/06/2025 11:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
Lebanon 24
مذكرة توقيف بحقّ العقيد المتقاعد عميد حمّود
05:46 | 2025-06-20
20/06/2025 05:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
Lebanon 24
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
05:12 | 2025-06-20
20/06/2025 05:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدّي يكشف عن "مُفاجأة" في وزارة الطاقة!
Lebanon 24
الصدّي يكشف عن "مُفاجأة" في وزارة الطاقة!
15:56 | 2025-06-19
19/06/2025 03:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:33 | 2025-06-20
سيرين عبدالنور تنشر فيديو: "ان شالله ما يكون حدا صرلو شي"
07:46 | 2025-06-20
كان برفقة زوجته وأولاده... فنان شهير جدّاً يتعرّض لحادث سير وهذا وضعه وعائلته (صورة)
06:58 | 2025-06-20
"يلا باي دبّر راسك"... ممثل لبنانيّ عن زوجته: "تركتني وراحت" (فيديو)
05:38 | 2025-06-20
هي ممثلة ومنتجة... فنان عالمي يكشف موعد زفافه من خطيبته الهندية (صورة)
05:12 | 2025-06-20
دخلت إلى المستشفى... وفاة فنانة بعد إجرائها عمليّة تجميل هذه هويّتها (صورة)
04:00 | 2025-06-20
كان على خلاف مع الشامي.. فنان معروف يعود إلى سوريا بعد 14 عاماً من الغياب (فيديو)
فيديو
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
20/06/2025 19:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
20/06/2025 19:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
Lebanon 24
فخم جداً: جولة داخل منزل نارين بيوتي الجديد.. مكتب "مخفي" داخله! (فيديو)
00:09 | 2025-06-19
20/06/2025 19:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24