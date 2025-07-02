Advertisement

فنون ومشاهير

"شوية برد".. حديث عن تشخيص "خاطئ" أدى إلى وفاة الفنان الشهير عن 42 عاماً (صورة)

Lebanon 24
02-07-2025 | 23:40
A-
A+
Doc-P-1386019-638871224740928831.jpg
Doc-P-1386019-638871224740928831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت قضية وفاة المغني الشعبي المصري أحمد عامر، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 42 عاماً، بموجة عارمة من الصدمة والحزن في الأوساط المصرية والوطن العربي عموماً، نظراً للشهرة الواسعة التي كان يتمتع بها الراحل.
Advertisement

وجاءت وفاة عامر "المفاجئة" بداعي أزمة صحية ألمّت به، كالصاعقة على رؤوس أقاربه ومحبيه، خاصة مع تأكيد مقربين منه أنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة من قبل.
 
 
 
 
وكان عامر قد أحيا حفلاً فنياً في مدينة المنصورة، وكان في حالة طبيعية، وكان يمازح أفراد الفرقة بعد الحفل، إلى أن الموت باغته أثناء عودته إلى القاهرة، وفق مدير أعماله إبراهيم البرنس.

وبين نفي البرنس أن تكون وفاة عامر حدثت بسبب أزمة قلبية مفاجئة، وكشفه عن معاناة الراحل من آلام في المعدة سبقت وفاته، طرح البعض فرضية "التشخيص الطبي الخاطئ" متسائلين عن احتمالية أن تكون سبباً في وفاته.

وقال البرنس، في حديث لإحدى القنوات الفضائية المصرية، إن "الطبيب قال لعامر بعد إجرائه الكشف الطبي إنه يعاني من شوية برد وتغيير في نظام الأكل ونصحه بأكل أطعمة مسلوقة ومع العلاج سيكون بخير وأنه لا يعاني من أي شيء آخر".

وأضاف أن "الآلام في المعدة عاودت عامر بعد إحيائه حفلاً فنياً في المنصورة، وأثناء عودتهم إلى القاهرة عانى من آلام شديدة، قبل أن يُعلن عن وفاته بشكل مفاجئ".(إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
عمرها 42 عاماً: سبب "صادم" أدى إلى وفاة النجمة الشهيرة.. هذا ما قامت به قبل ساعات من رحيلها
lebanon 24
03/07/2025 09:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أصيب بمرض نادر أدى إلى بتر قدميه.. وفاة نجم عربي عن 42 عاماً (صور)
lebanon 24
03/07/2025 09:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"ببالغ الحزن والأسى"... الإعلان عن وفاة فنان أميركيّ معروف عن 82 عاماً (صورة)
lebanon 24
03/07/2025 09:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاته عن 42 عاماً: وصية الفنان أحمد عامر تصدم الجمهور... وهذه تفاصيل ساعاته الأخيرة
lebanon 24
03/07/2025 09:55:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2025-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:43 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:26 | 2025-07-03
01:55 | 2025-07-03
00:32 | 2025-07-03
23:00 | 2025-07-02
22:43 | 2025-07-02
15:40 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24