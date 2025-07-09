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فنون ومشاهير

فنان يخسر 90% من ثروته.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 15:35
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كشف الفنان الأميركي كيفن جوناس، عضو فرقة Jonas Brothers، عن مروره بأزمة مالية حادة بعد انفصال الفرقة عام 2013، مشيرًا إلى أنه فقد نحو 90% من ثروته نتيجة صفقة عمل سيئة، لم يتبق له بعدها سوى 10% من أمواله.
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وفي حديثه خلال بودكاست "The School of Greatness"، أشار كيفن إلى أن الشهرة والنجاح المالي جاءا سريعًا في بداية مشواره، دون أن يمتلك الوعي الكافي لإدارة أمواله. وأضاف: "خسرت تقريبًا كل شيء بسبب شراكة لم تكن موفّقة، ولا يمكنني الخوض في التفاصيل، لكن التجربة علّمتني الكثير".

وأوضح أن تلك الخسارة وقعت قبل نحو 9 سنوات، نتيجة استثمارات في مشاريع وعقارات لم تثمر كما كان متوقعًا، لكنه استعاد توازنه المالي والمعنوي بعد عودة الفرقة في عام 2019، وعلّق بالقول: "منحتنا الحياة فرصة ثانية، وأعدت التفكير في أسلوب حياتي ونظرتي للمال".

وكانت فرقة "Jonas Brothers" قد تأسست عام 2005، وحققت شهرة واسعة خاصة بعد ظهورها في فيلم "Camp Rock" على قناة ديزني عام 2008. وبعد سنوات من الانفصال، عادت بقوة عام 2019 بأغنية "Sucker"، التي تصدّرت قوائم الأغاني عالميًا.

ويستعد الإخوة الثلاثة حاليًا لإطلاق جولة غنائية جديدة تحت عنوان Jonas20: Living the Dream، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس الفرقة، تنطلق في 10 آب من ملعب MetLife في نيوجيرسي، وتهدف لمشاركة الجمهور لحظات النجاح والذكريات. (فوشيا)
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