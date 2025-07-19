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فنون ومشاهير

بسبب راغب علامة.. لاعب عربي في أزمة!

Lebanon 24
19-07-2025 | 15:53
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تصدّر الفنان راغب علامة حديث وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ليس بسبب أغنية جديدة أو حفل جماهيري، بل نتيجة مقطع فيديو التُقط خلال إحدى حفلاته، ظهر فيه ثنائي كرة القدم المصري أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وإمام عاشور، نجم الأهلي.
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المقطع أثار جدلًا واسعًا داخل نادي الزمالك، بعدما تبيّن أن فتوح تغيب عن تدريبات الفريق بزعم وجود ظرف صحي طارئ في عائلته، ليتّضح لاحقًا أنه كان يحضر الحفل الغنائي برفقة زميله السابق.

الواقعة دفعت إدارة الزمالك إلى التحرك بسرعة، حيث قررت توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب وصلت إلى مليون جنيه، بسبب ما اعتُبر إخلالًا بلوائح الفريق وسوء تصرف من جانب أحد أبرز عناصره الأساسية.
ر، لم تُصدر إدارة الأهلي أي توضيح بخصوص مشاركة إمام عاشور، خاصة وأنه كان في فترة راحة للتعافي من إصابة لحقت به خلال منافسات كأس العالم للأندية.

الحفل الذي أحياه راغب علامة شهد حضورًا لعدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم ساندي التونسية وجوري بكر، وقدّم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحاضرين.
حفل الفنان اللبناني راغب علامة في <a class='entities-links' href='/entity/3210592118/الساحل-الشمالي/ar/1?utm_term=PublicFigures-الساحل-الشمالي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الساحل-الشمالي&id=354618&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الساحل الشمالي</a>

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