بسبب راغب علامة.. لاعب عربي في أزمة!

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المقطع أثار جدلًا واسعًا داخل ، بعدما تبيّن أن فتوح تغيب عن تدريبات الفريق بزعم وجود ظرف صحي طارئ في عائلته، ليتّضح لاحقًا أنه كان يحضر الحفل الغنائي برفقة زميله السابق.الواقعة دفعت إدارة الزمالك إلى التحرك بسرعة، حيث قررت توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب وصلت إلى مليون جنيه، بسبب ما اعتُبر إخلالًا بلوائح الفريق وسوء تصرف من جانب أحد أبرز عناصره الأساسية.ر، لم تُصدر إدارة الأهلي أي توضيح بخصوص مشاركة إمام عاشور، خاصة وأنه كان في فترة راحة للتعافي من إصابة لحقت به خلال منافساتالحفل الذي أحياه علامة شهد حضورًا لعدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم ساندي وجوري بكر، وقدّم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من الحاضرين.