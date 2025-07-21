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فنون ومشاهير

مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 01:58
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خلال أحداث الحلقة الـ77، طلب "آسر" الذي يؤدي دوره الممثل السوري باسل خياط يد "حياة" التي تجسد دورها الممثلة باميلا الكيك للزواج.  
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وجهّز "آسر" المكان وكأنه حفل زفاف حقيقي، ما أثار دهشة حياة التي تساءلت كيف ما زال يريد الزواج بها رغم معرفته بحقيقتها. ورغم صدمتها، وافقت على الزواج.

ولجأ آسر إلى استخدام ناي لإقناع عزت بإجراء العملية الجراحية الضرورية، ووعده بأنها ستباشر علاجها النفسي في حال وافق. هذه الخطوة الذكية كانت حاسمة في تغيير موقف عزت المتردد.

وشهدت الحلقة أيضًا عودة مفاجئة لجابر إلى المستشفى، فقد هدد الطبيب بعدم الكشف عن زيارته لعزت لأي شخص، خاصة آسر. جابر بدا مصممًا على الاطمئنان عليه بطريقته الخاصة.

بدوره أمين لم يعد قادرًا على إخفاء مشاعره، فاعترف لمريم أن جاد هو حفيده الحقيقي وابن مجد، مؤكدًا أن الطفل سيبقى معهم. الاعتراف صدم مريم وغيّر مسار الحديث بينهما.

الخال رستم كشف لآسر عن هوية عدوه الذي يطارده منذ سنوات، وهو كنان، وطلب منه لقاءه في مواجهة مصيرية، ما يشير إلى أن الحلقة المقبلة ستحمل مواجهة كبرى.

والمسلسل التركي المعرب "آسر" من بطولة باسل خياط وباميلا الكيك ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين. (فوشيا) 

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