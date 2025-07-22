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فنون ومشاهير
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة نجم شهير بعد أسبوعين فقط على تقديم حفله الأخير (صورة)
Lebanon 24
22-07-2025
|
16:45
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توفي أسطورة الروك والميتال
البريطاني
أوزي
أوزبورن
، المغني الرئيس لفرقة Black Sabbath، عن عمر ناهز 76 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع مرض الباركنسون.
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وكان أوزبورن قبل أسبوعين فقط، صعد إلى المسرح للمرة الأخيرة في مهرجان "Back to the Beginning"في مسقط رأسه
برمنغهام
، احتفالاً بفرقة Black Sabbath، بمشاركة فرق شهيرة مثل: Metallica، وGuns N’ Roses، وPantera.
وفي بيان مؤثر، قالت عائلته: "بكلمات لا تكفي لوصف الألم، نعلن رحيل أوزي الحبيب هذا الصباح، محاطاً بعائلته ومغموراً بالحب. نرجو احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب".
ومنذ إعلانه عن إصابته بباركنسون في كانون الثاني 2020، خاض أوزبورن رحلة طويلة مع المرض، وتوقّف عن الجولات الموسيقية، في 2023، بسبب إصابة في العمود الفقري.
ورغم ذلك، ظل يعبّر عن ألمه لخذلان جمهوره قائلاً: "فكرة خيبة الأمل التي قد يشعر بها جمهوري تُمزّقني".
وشهدت حياة أوزبورن سقوطات كثيرة، ما بين حياة شخصية صاخبة، وحفلات مفعمة بالجدل، وزواجه الشهير من
شارون أوزبورن
، التي أدارت مسيرته وأطلقت مهرجان Ozzfest الشهير.
لاحقاً، أصبح نجم
تلفزيون الواقع
في برنامج "The Osbournes"، الذي نال شهرة واسعة مطلع الألفية.(إرم نيوز)
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