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فنون ومشاهير

نجم الراب العالمي يوقف حفله مؤقتًا في البترون... ما علاقة فلسطين؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 16:29
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أوقف نجم الراب العالمي سانت ليفانت حفله في مدينة البترون ضمن فعاليات مهرجانات البترون 2025 التي تشهد عروضًا متنوعة على مدى الصيف، احتجاجاً على قيام أحد المنظمين بسحب العلم الفلسطيني من أحد الحضور.
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ورفض ليفانت متابعة الحفل، قائلاً بتعجب: "لماذا أخذت العلم الفلسطيني؟ هل ممنوع العلم الفلسطيني؟ كيف يعني ذلك؟"، وسط هتافات "فلسطين حرة" التي تعالت من الجمهور دعماً لموقفه.

وأضاف النجم الذي وصف الموقف بـ "المحرج": "آسف، لكن إن كان العلم الفلسطيني ممنوعاً، فأنا سأعتذر"، مقدّماً اعتذاره لفرقته الموسيقية عن عدم رغبته في إكمال الحفل، فيما نادى أحد أعضاء فرقته قائلًا: "أرجِع العلم".

وبعد إعادة العلم إلى الشخص الذي سُحب منه، استأنف الفنان الفلسطيني عرضه وسط تفاعل كبير من الحاضرين، قائلا أن "فلسطين ولبنان بلد واحد".
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