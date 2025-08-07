بعد "إش إش".. انفصال مي عمر ومحمد سامي إليكم التفاصيل

Advertisement

تخوض الفنانة سباق المقبل بعمل درامي تبتعد فيه عن زوجها المخرج ، الذي قدمت معه خلال العامين الماضيين مسلسلَي "نعمة الأفوكاتو" و"إش إش"، حيث تعاقدت على بطولة عمل درامي يُعرض في شهر رمضان المقبل، وتتولّى إخراجه المخرجة ، وفق ما أفادت "لها".وقررت مي التعاقد على عمل فني ليس من إخراج زوجها محمد سامي بعد اتخاذه قراراً باعتزال الدراما في الوقت الحالي.يُذكر أن مي تقضي إجازتها الصيفية حالياً بصحبة زوجها في سريلانكا، على أن تبدأ التحضير للمسلسل فور عودتها الى ، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من رحلتها، وعلّقت عليها قائلةً: "الجنة على الأرض".