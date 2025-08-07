Advertisement

فنون ومشاهير

بعد "إش إش".. انفصال مي عمر ومحمد سامي إليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-08-2025
تخوض الفنانة المصرية مي عمر سباق رمضان المقبل بعمل درامي تبتعد فيه عن زوجها المخرج محمد سامي، الذي قدمت معه خلال العامين الماضيين مسلسلَي "نعمة الأفوكاتو" و"إش إش"، حيث تعاقدت على بطولة عمل درامي يُعرض في شهر رمضان المقبل، وتتولّى إخراجه المخرجة مريم أبو عوف، وفق ما أفادت "لها".
وقررت مي التعاقد على عمل فني ليس من إخراج زوجها محمد سامي بعد اتخاذه قراراً باعتزال الدراما في الوقت الحالي.

يُذكر أن مي تقضي إجازتها الصيفية حالياً بصحبة زوجها في سريلانكا، على أن تبدأ التحضير للمسلسل فور عودتها الى القاهرة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من رحلتها، وعلّقت عليها قائلةً: "الجنة على الأرض".


