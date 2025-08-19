Advertisement

فنون ومشاهير

"حد يساعدني".. فنانة شهيرة تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس (صورة)

Lebanon 24
19-08-2025 | 03:14
خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، تعرضت الفنانة المصرية ألفت عمر لحادث سرقة.
ونشرت عمر رسالة استغاثة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب فيها المساعدة للعودة إلى مصر.

وقالت ألفت في منشورها على  فيسبوك "حد يساعدني محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي الرجوع عايزة أنزل مصر بكرة أنا اتسرقت في باريس الزفتة دي أول يوم لي هنا ومعرفش حد هنا، كل فلوسي وكروت البنك كلها وخاتم ألماس، بلد مليانة حرامية ومش هدخلها تاني"، بحسب وسائل إعلام مصرية.
 
 
 
 
 
وكانت آخر أعمال ألفت مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر 2"، الذي عُرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. (إرم نيوز)




