تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل

تعرّضت الفنانة إليسا لعملية نصب واحتيال كبرى على يد رجل أعمال يُدعى علي ، استولى منها على مبلغ يقدَّر بـ 2.7 مليون دولار أميركي، قبل أن يتمكن من الهروب خارج البلاد، وفق ما كشف الكاتب الصحفي .وخلال استضافته على قناة "الجديد"، لفت الأمين إلى أن رجل الأعمال المذكور غادر قبل يومين مستغلاً جواز سفره ، في وقت كان يواجه فيه اتهامات متكررة في قضايا مالية سابقة.وأشار إلى أن معروف بسوابقه في قضايا النصب والاحتيال، إلا أن جنسيته الأجنبية ساعدته على الإفلات من العقوبة ومغادرة بسهولة، رغم ملاحقته قانونيًا.وحتى الآن، لم تصدر إليسا أو مكتبها الإعلامي أي بيان رسمي للتعليق على الواقعة، بينما ينتظر الجمهور تطورات القضية وخطوات الفنانة القانونية ضد الشخص المتهم بالنصب عليها.