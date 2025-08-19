30
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
19-08-2025
23:48
تعرّضت الفنانة إليسا لعملية نصب واحتيال كبرى على يد رجل أعمال يُدعى علي
قاسم حمود
، استولى منها على مبلغ يقدَّر بـ 2.7 مليون دولار أميركي، قبل أن يتمكن من الهروب خارج البلاد، وفق ما كشف الكاتب الصحفي
هادي الأمين
.
وخلال استضافته على قناة "الجديد"، لفت الأمين إلى أن رجل الأعمال المذكور غادر
مطار بيروت
قبل يومين مستغلاً جواز سفره
البريطاني
، في وقت كان يواجه فيه اتهامات متكررة في قضايا مالية سابقة.
وأشار إلى أن
علي قاسم
حمود
معروف بسوابقه في قضايا النصب والاحتيال، إلا أن جنسيته الأجنبية ساعدته على الإفلات من العقوبة ومغادرة
لبنان
بسهولة، رغم ملاحقته قانونيًا.
وحتى الآن، لم تصدر إليسا أو مكتبها الإعلامي أي بيان رسمي للتعليق على الواقعة، بينما ينتظر الجمهور تطورات القضية وخطوات الفنانة القانونية
القادمة
ضد الشخص المتهم بالنصب عليها.
