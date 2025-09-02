Advertisement

فنون ومشاهير

برفقة والدهما.. ابنا نادين الراسي وجيسكار أبي نادر يلفتان الأنظار شاهدوا كيف أصبحا (صورة)

Lebanon 24
02-09-2025 | 03:06
نشر الممثل جيسكار ابي نادر صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.
وأطل جيسكار برفقة ابنيه مارسيل وكارل.
 
 
 
 
ولفت ابنا جيسكار أنظار المتابعين حيث أصبحا شابين وسيمين.

يُذكر ان خلافات كبيرة وقعت منذ طلاق جيسكار من الممثلة نادين الراسي بشأن حضانة ابنيهما.
 
