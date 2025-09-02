31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
34
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
برفقة والدهما.. ابنا نادين الراسي وجيسكار أبي نادر يلفتان الأنظار شاهدوا كيف أصبحا (صورة)
Lebanon 24
02-09-2025
|
03:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الممثل جيسكار
ابي نادر
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق
انستغرام
.
Advertisement
وأطل جيسكار برفقة ابنيه
مارسيل
وكارل.
ولفت ابنا جيسكار أنظار المتابعين حيث أصبحا شابين وسيمين.
يُذكر ان خلافات كبيرة وقعت منذ طلاق جيسكار من
الممثلة نادين
الراسي
بشأن حضانة ابنيهما.
مواضيع ذات صلة
أصبحا شابين وسيمين.. ابنا نادين الراسي وجيسكار ابي نادر في إطلالة نادرة تعرفوا إليهما (صورة)
Lebanon 24
أصبحا شابين وسيمين.. ابنا نادين الراسي وجيسكار ابي نادر في إطلالة نادرة تعرفوا إليهما (صورة)
02/09/2025 13:35:03
02/09/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
Lebanon 24
أنابيلا هلال تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
02/09/2025 13:35:03
02/09/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "الهوت شورت".. ابنة عمرو دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
Lebanon 24
بـ "الهوت شورت".. ابنة عمرو دياب تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصور
02/09/2025 13:35:03
02/09/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصورة
Lebanon 24
هبة نور تلفت الأنظار بإطلالة جريئة شاهدوا الصورة
02/09/2025 13:35:03
02/09/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسكار أبي نادر
الممثلة نادين
نادين الراسي
انستغرام
أبي نادر
ابي نادر
مارسيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
05:33 | 2025-09-02
02/09/2025 05:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)
Lebanon 24
شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)
04:20 | 2025-09-02
02/09/2025 04:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة طليقته مرّ بظروف صعبة.. فنان شهير يتحدث بتأثر عن حياته الشخصية (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة طليقته مرّ بظروف صعبة.. فنان شهير يتحدث بتأثر عن حياته الشخصية (فيديو)
03:43 | 2025-09-02
02/09/2025 03:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابات متعددة.. فنان شهير يظهر بجروح عميقة وكدمات مؤلمة (صور)
Lebanon 24
تعرّض لإصابات متعددة.. فنان شهير يظهر بجروح عميقة وكدمات مؤلمة (صور)
03:25 | 2025-09-02
02/09/2025 03:25:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
Lebanon 24
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صور)
12:38 | 2025-09-01
01/09/2025 12:38:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
كان يسجل داخل الاستديو.. حريق مُفاجئ يلتهم سيارة إعلامي الفاخرة وفيديو يوثق ما حصل
23:48 | 2025-09-01
01/09/2025 11:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
Lebanon 24
رواتب بـ"الدولار".. خطوة مهمة عبر المصارف
15:52 | 2025-09-01
01/09/2025 03:52:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:21 | 2025-09-02
02/09/2025 04:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:33 | 2025-09-02
بعد صراع طويل مع المرض... رحيل ممثل أجنبيّ شهير عن 73 عاماً
04:21 | 2025-09-02
بأجواء فخمة المنتج جمال سنان يحتفل بزفاف ابنه.. وغياب لافت لماغي بو غصن! (فيديو)
04:20 | 2025-09-02
شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)
03:43 | 2025-09-02
بعد وفاة طليقته مرّ بظروف صعبة.. فنان شهير يتحدث بتأثر عن حياته الشخصية (فيديو)
03:25 | 2025-09-02
تعرّض لإصابات متعددة.. فنان شهير يظهر بجروح عميقة وكدمات مؤلمة (صور)
02:34 | 2025-09-02
تعرّضت للإجهاض.. إعلامية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
02/09/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
02/09/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
02/09/2025 13:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24