​إمرأة اقتحمت منزل فنان شهير... وهذا ما قالته بعد توقيفها

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:30
بعدما اقتحمت موقف السيارات في منزله، ألقت الشرطة في مدينة سيول القبض على امرأة في العقد الرابع من عمرها، تجولت في مقرّ إقامة عضو فرقة "BTS" جونغكوك.
وفرّت المرأة من منزل الفنان الكوريّ، بعد وصول الشرطة، بينما أصدر جونغكوك تحذيراً صارماً تجاه أي اعتداءات مستقبلية على خصوصيته.


وأفادت تقارير أن المرأة أبلغت الشرطة أنها دخلت إلى المكان لأنه "منزل أحد أصدقائها". (الامارات 24)
 
 
 
