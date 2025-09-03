​إمرأة اقتحمت منزل فنان شهير... وهذا ما قالته بعد توقيفها

بعدما اقتحمت في منزله، ألقت الشرطة في مدينة سيول القبض على امرأة في العقد الرابع من عمرها، تجولت في مقرّ إقامة عضو فرقة "BTS" جونغكوك.

وفرّت المرأة من منزل الفنان الكوريّ، بعد وصول الشرطة، بينما أصدر جونغكوك تحذيراً صارماً تجاه أي اعتداءات مستقبلية على خصوصيته.





وأفادت تقارير أن المرأة أبلغت الشرطة أنها دخلت إلى المكان لأنه "منزل أحد أصدقائها". (الامارات 24)