مهددة برفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة"... نجمة عالمية تُبرأ نهائيًا من هذه القضية!

أصدرت هيئة محلفين في حكمًا نهائيًا ببراءة الأميركية من تهمة الاعتداء والضرب، التي رفعتها ضدها حارسة الأمن السابقة إليس، والتي كانت تطالب بتعويض قدره 24 مليون دولار.وأكدت هيئة المحلفين أن الحارسة إليس زعمت وقوع الحادثة في شباط 2018 خارج عيادة طبية في بيفرلي هيلز، وادعت أن النجمة الأميركية اعتدت عليها جسديًا، وبصقت عليها، ووجهت إليها شتائم عنصرية، إلا أنّ هذه الادعاءات لم تثبت، وأن بي غير ملزمة بدفع أي تعويض لها.وعقب صدور الحكم، صرّحت المغنية للصحفيين خارج أنها لم تعتدِ على الحارسة لا بالضرب ولا بالكلام، مشددة على أنها ستلجأ مستقبلًا لرفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة" تُرفع ضدها.كما دعت معجبيها عبر إلى ترك إليس وعائلتها وشأنهم، مؤكدة رغبتها في "تجاوز الأمر" بشكل نهائي والتخلص من هذه القصة.وكانت المغنية كاردي بي قد أثارت وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل بسبب تصريحاتها وردها على محامي الحارسة وطريقتها في التعامل مع الأسئاة، إضافة الى تعبيرات وجهها الطريفة وضحكاتها العفوية داخل قاعة المحكمة.