Advertisement

فنون ومشاهير

مهددة برفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة"... نجمة عالمية تُبرأ نهائيًا من هذه القضية!

Lebanon 24
03-09-2025 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1412590-638925417181132810.jpeg
Doc-P-1412590-638925417181132810.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت هيئة محلفين في لوس أنجلوس حكمًا نهائيًا ببراءة المغنية الأميركية كاردي بي من تهمة الاعتداء والضرب، التي رفعتها ضدها حارسة الأمن السابقة إيماني إليس، والتي كانت تطالب بتعويض قدره 24 مليون دولار.
Advertisement


وأكدت هيئة المحلفين أن الحارسة إليس زعمت وقوع الحادثة في شباط 2018 خارج عيادة طبية في بيفرلي هيلز، وادعت أن النجمة الأميركية اعتدت عليها جسديًا، وبصقت عليها، ووجهت إليها شتائم عنصرية، إلا أنّ هذه الادعاءات لم تثبت، وأن كاردي بي غير ملزمة بدفع أي تعويض لها. 


وعقب صدور الحكم، صرّحت المغنية للصحفيين خارج قاعة المحكمة أنها لم تعتدِ على الحارسة لا بالضرب ولا بالكلام، مشددة على أنها ستلجأ مستقبلًا لرفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة" تُرفع ضدها.


كما دعت معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ترك إليس وعائلتها وشأنهم، مؤكدة رغبتها في "تجاوز الأمر" بشكل نهائي والتخلص من هذه القصة.


وكانت المغنية كاردي بي قد أثارت ضجة كبيرة وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل بسبب تصريحاتها وردها على محامي الحارسة وطريقتها في التعامل مع الأسئاة، إضافة الى تعبيرات وجهها الطريفة وضحكاتها العفوية داخل قاعة المحكمة.
مواضيع ذات صلة
تبرئة خمسة لاعبين من دوري الهوكي الكندي في قضية اعتداء جنسي تعود لعام 2018
lebanon 24
04/09/2025 04:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "حزب الله" بحث مع كرامي قضايا تربوية وخدماتية
lebanon 24
04/09/2025 04:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة مشتركة بين "الصناعة" و"المالية" لمتابعة قضايا الصناعيين
lebanon 24
04/09/2025 04:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن قال وهاب "بلها وشراب ميتها أيها التافه"؟
lebanon 24
04/09/2025 04:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

قاعة المحكمة

لوس أنجلوس

ضجة كبيرة

كاردي بي

المغنية

إيماني

لي هيل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:29 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:29 | 2025-09-03
12:34 | 2025-09-03
10:30 | 2025-09-03
09:59 | 2025-09-03
08:03 | 2025-09-03
06:30 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24