فنان معروف جدّاً يلجأ إلى القضاء: الموضوع زاد عن حده

أعلن الفنان المصريّ أنّه سيتّخذ الإجراءات القانونيّة، ضدّ صحفات تقوم بتحريف كلامه، بهدف رفع نسبة القراء.

وأشار عطيّة إلى أنّ لا مشكلة لديه بالمزاح، لكن هدف الصفحات هو أيضاً جذب القراء الذين يعمدون إلى شتمه، وقال "الموضوع زاد عن حده".