فنون ومشاهير

فنان معروف جدّاً يلجأ إلى القضاء: الموضوع زاد عن حده

Lebanon 24
06-09-2025 | 06:37
أعلن الفنان المصريّ محمد عطية أنّه سيتّخذ الإجراءات القانونيّة، ضدّ صحفات تقوم بتحريف كلامه، بهدف رفع نسبة القراء.
وأشار عطيّة إلى أنّ لا مشكلة لديه بالمزاح، لكن هدف الصفحات هو أيضاً جذب القراء الذين يعمدون إلى شتمه، وقال "الموضوع زاد عن حده".
 
 
 
 
محمد ع

عطية

مصري

