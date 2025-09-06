Advertisement

فنون ومشاهير

بعد "صحاك الشوق".. أغنية جديدة لفضل شاكر (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2025 | 11:01
أطلق الفنان فضل شاكر، اليوم السبت، أغنيته الجديدة بعنوان "روح البحر"، وذلك عبر منصته الخاصة على موقع "يوتيوب".
الأغنية هي من كلمات وألحان جمانة جمال، وهي تأتي بعد أيام قليلة على إطلاق شاكر أغنيته الشهيرة "صحاك الشوق" التي لاقت نجاحاً واسعاً في لبنان والعالم العربي.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فضل شاكر في أغنية جديدة.. "صحاك الشوق"! (فيديو)
lebanon 24
06/09/2025 21:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
lebanon 24
06/09/2025 21:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. ميادة الحناوي تُفاجئ الجمهور بلوك جديد وتوجه رسالة لفضل شاكر (فيديو)
lebanon 24
06/09/2025 21:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نجاح أغنيته "كيفك عفراقي".. هل سينضم فضل شاكر إلى موسم جدة 2025؟
lebanon 24
06/09/2025 21:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24