29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كين فلوريس.. تقرير يكشف سبب الوفاة
Lebanon 24
06-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحل الممثل الكوميدي الأميركي كين فلوريس في كانون الثاني عن عمر 28 عامًا، بعد مسيرة قصيرة لكنها مليئة بالضحك والنجاح.
وكشف تقرير من مكتب الفحص الطبي في
لوس أنجلوس
أن وفاته كانت مرتبطة بتعاطي المخدرات، فيما أُدرج قصور القلب الاحتقاني كعامل مهم آخر.
Advertisement
عائلته أعلنت الخبر الحزين عبر إنستغرام قائلة: "نحن مصدومون ومُدمَّرون بهذه الخسارة، ونرجو من الجميع احترام خصوصيتنا".
وقبل أيام من وفاته، كان كين يشارك جمهوره تفاصيل جولته الكوميدية "Butterfly Effect"، مؤكدًا أنه فخور بتمكنه من البقاء بعيدًا عن
الكحول
خلال حفلاته.
اشتهر فلوريس بمحتواه الساخر على إنستغرام وتيك توك، حيث تجاوز متابعوه المليون، كما خاض منافسات لافتة مع الكوميديان
جيف روس
في برنامج Comedy Central.
انهالت رسائل التعازي من زملائه، حيث وصفت الكوميدية نيما ناز رحيله بأنه "خسارة مأساوية للعالم، كان جوهرة وكان سيصبح نجمًا". فيما كتب موقع ذا
هوليوود
إمبروف: "تشرّفنا بمشاركة موهبتك على مسارحنا. كنت عظيمًا، ورحلت باكرًا جدًا".
مواضيع ذات صلة
تقرير شبكة "CNBC" الاميركية يكشف سبب عدم معاقبة ترامب لبوتين
Lebanon 24
تقرير شبكة "CNBC" الاميركية يكشف سبب عدم معاقبة ترامب لبوتين
07/09/2025 13:40:28
07/09/2025 13:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس شائع يكشف عن وجه خفي: سبب محتمل لسرطان الجلد!
Lebanon 24
فيروس شائع يكشف عن وجه خفي: سبب محتمل لسرطان الجلد!
07/09/2025 13:40:28
07/09/2025 13:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ
Lebanon 24
هذا سبب وفاة الشاب يوسف في الجامع الأمويّ
07/09/2025 13:40:28
07/09/2025 13:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب وفاة قائد فريق كرة القدم الشهير عن عمر 53 عامًا؟
Lebanon 24
ما سبب وفاة قائد فريق كرة القدم الشهير عن عمر 53 عامًا؟
07/09/2025 13:40:28
07/09/2025 13:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لوس أنجلوس
الكوميديا
برنامج c
هوليوود
جيف روس
الكحول
جيف رو
فلور
تابع
قد يعجبك أيضاً
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
Lebanon 24
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
04:00 | 2025-09-07
07/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
Lebanon 24
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
03:00 | 2025-09-07
07/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد
Lebanon 24
جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد
02:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. ممثلة تدخل القفص الذهبي
Lebanon 24
بالصور.. ممثلة تدخل القفص الذهبي
01:00 | 2025-09-07
07/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة طفلة نجم "X Factor".. هذا ما حصل معها
Lebanon 24
نجاة طفلة نجم "X Factor".. هذا ما حصل معها
00:00 | 2025-09-07
07/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
07:36 | 2025-09-06
06/09/2025 07:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:00 | 2025-09-07
مذكرات فنانة تفضح أشهر شيف في العالم
03:00 | 2025-09-07
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
02:00 | 2025-09-07
جاستن وهايلي بيبر يخطفان الأضواء من جديد
01:00 | 2025-09-07
بالصور.. ممثلة تدخل القفص الذهبي
00:00 | 2025-09-07
نجاة طفلة نجم "X Factor".. هذا ما حصل معها
15:59 | 2025-09-06
كم تبلغ تذكرة حفل الفنانة أحلام في جدة؟
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 13:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 13:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 13:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24