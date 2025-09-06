كين فلوريس.. تقرير يكشف سبب الوفاة

Advertisement

وكشف تقرير من مكتب الفحص الطبي في أن وفاته كانت مرتبطة بتعاطي المخدرات، فيما أُدرج قصور القلب الاحتقاني كعامل مهم آخر.عائلته أعلنت الخبر الحزين عبر إنستغرام قائلة: "نحن مصدومون ومُدمَّرون بهذه الخسارة، ونرجو من الجميع احترام خصوصيتنا".وقبل أيام من وفاته، كان كين يشارك جمهوره تفاصيل جولته الكوميدية "Butterfly Effect"، مؤكدًا أنه فخور بتمكنه من البقاء بعيدًا عن خلال حفلاته.اشتهر فلوريس بمحتواه الساخر على إنستغرام وتيك توك، حيث تجاوز متابعوه المليون، كما خاض منافسات لافتة مع الكوميديان في برنامج Comedy Central.انهالت رسائل التعازي من زملائه، حيث وصفت الكوميدية نيما ناز رحيله بأنه "خسارة مأساوية للعالم، كان جوهرة وكان سيصبح نجمًا". فيما كتب موقع ذا إمبروف: "تشرّفنا بمشاركة موهبتك على مسارحنا. كنت عظيمًا، ورحلت باكرًا جدًا".