فنون ومشاهير

كين فلوريس.. تقرير يكشف سبب الوفاة

Lebanon 24
06-09-2025 | 23:00
رحل الممثل الكوميدي الأميركي كين فلوريس في كانون الثاني عن عمر 28 عامًا، بعد مسيرة قصيرة لكنها مليئة بالضحك والنجاح.
وكشف تقرير من مكتب الفحص الطبي في لوس أنجلوس أن وفاته كانت مرتبطة بتعاطي المخدرات، فيما أُدرج قصور القلب الاحتقاني كعامل مهم آخر.
عائلته أعلنت الخبر الحزين عبر إنستغرام قائلة: "نحن مصدومون ومُدمَّرون بهذه الخسارة، ونرجو من الجميع احترام خصوصيتنا".

وقبل أيام من وفاته، كان كين يشارك جمهوره تفاصيل جولته الكوميدية "Butterfly Effect"، مؤكدًا أنه فخور بتمكنه من البقاء بعيدًا عن الكحول خلال حفلاته.

اشتهر فلوريس بمحتواه الساخر على إنستغرام وتيك توك، حيث تجاوز متابعوه المليون، كما خاض منافسات لافتة مع الكوميديان جيف روس في برنامج Comedy Central.

انهالت رسائل التعازي من زملائه، حيث وصفت الكوميدية نيما ناز رحيله بأنه "خسارة مأساوية للعالم، كان جوهرة وكان سيصبح نجمًا". فيما كتب موقع ذا هوليوود إمبروف: "تشرّفنا بمشاركة موهبتك على مسارحنا. كنت عظيمًا، ورحلت باكرًا جدًا".
