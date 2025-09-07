بالصور.. ممثلة تدخل القفص الذهبي

Advertisement

احتفلت الفنانة بزفافها مساء الجمعة وسط أجواء مفعمة بالرومانسية والفرح، حيث خطفت الأنظار بفستان أبيض كلاسيكي أنيق أبرز جمالها ورقتها، فيما ظهر العريس ببذلة رسمية راقية باللونين الأبيض والأسود.وتداول أصدقاء العروسين عبر صورًا ومقاطع من حفل الزفاف، لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهور هاجر الذي حرص على تهنئتها والتعبير عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة.ويأتي زفاف هاجر السراج بعد نجاحها الأخير في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض خلال موسم الماضي، حيث قدّمت شخصية مميزة مختلفة عن أعمالها السابقة، مؤكدة أن الثقة مع المخرج وفريق العمل ساعدتها على تقديم أداء لافت.