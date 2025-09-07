Advertisement

فنون ومشاهير

بالصور.. ممثلة تدخل القفص الذهبي

Lebanon 24
07-09-2025 | 01:00
Doc-P-1413686-638928005107717867.jpg
Doc-P-1413686-638928005107717867.jpg photos 0
احتفلت الفنانة هاجر السراج بزفافها مساء الجمعة وسط أجواء مفعمة بالرومانسية والفرح، حيث خطفت الأنظار بفستان أبيض كلاسيكي أنيق أبرز جمالها ورقتها، فيما ظهر العريس ببذلة رسمية راقية باللونين الأبيض والأسود.
وتداول أصدقاء العروسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من حفل الزفاف، لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهور هاجر الذي حرص على تهنئتها والتعبير عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة.

ويأتي زفاف هاجر السراج بعد نجاحها الأخير في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، حيث قدّمت شخصية مميزة مختلفة عن أعمالها السابقة، مؤكدة أن الثقة مع المخرج عبد العزيز النجار وفريق العمل ساعدتها على تقديم أداء لافت.
زفاف هاجر السراج
زفاف هاجر السراج
زفاف هاجر السراج
زفاف هاجر السراج
