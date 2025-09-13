كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. وهذا عمره

Advertisement

احتفل الفنان في 12 أيلول بعيد ميلاده الـ 68.وتلقى " " مئات التهاني والمعايدات من جمهوره ومحبيه عبر منصاته الرسمية على احتفاءً بهذه المناسبة.وتمتد مسيرة كاظم الفنية لأكثر من 40 عامًا، رسم لنفسه فيها هوية موسيقية متفردة، جعلته يتصدر ساحة الغناء العربي في أداء القصائد الشعرية بالفصحى، إذ عرفه جمهوره بلقب "ملك القصائد الرومانسية".ومن أبرز المفصلية في مسيرة كاظم السهر، تقديمه القصائد الفصحى بألحان بسيطة، قريبة من الذائقة العامة، لا سيما ارتباط اسمه بقوة في منتصف التسعينيات بالشاعر الكبير قباني، حيث غنّى له أول مرة قصيدة "اختاري" عام 1994، ثم "أنا وليلى" عام 1998، ليُرسخ هذا التعاون علاقة وثيقة في أذهان الجمهور بين كاظم وقباني، لا تزال قائمة حتى اليوم.ولم يقتصر إبداع كاظم الساهر على الغناء فحسب، بل امتدت بصمته إلى التلحين لفنانين آخرين في الوطن العربي.ملك المسرح وأيقونة النساءوقد شكّل حضوره الحي على المسارح حالة خاصة لدى المرأة العربية، إذ عبّرت كثيرات عن حبّهن الجارف له بمواقف طريفة ومثيرة للجدل، كالصعود إلى المسرح واحتضانه، لكن هذه الظاهرة سرعان ما أصبحت جزءًا من طبيعة حفلاته المقبولة شعبيًا، بوصفه أحد أكثر الفنانين الرجال شعبية لدى الجمهور النسائي في العالم العربي. (إرم نيوز)