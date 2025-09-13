Advertisement

فنون ومشاهير

كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. وهذا عمره

Lebanon 24
13-09-2025 | 00:35
احتفل الفنان العراقي كاظم الساهر في 12 أيلول بعيد ميلاده الـ 68. 
وتلقى "القيصر" مئات التهاني والمعايدات من جمهوره ومحبيه عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاءً بهذه المناسبة.

وتمتد مسيرة كاظم الفنية لأكثر من 40 عامًا، رسم لنفسه فيها هوية موسيقية متفردة، جعلته يتصدر ساحة الغناء العربي في أداء القصائد الشعرية بالفصحى، إذ عرفه جمهوره بلقب "ملك القصائد الرومانسية".


ومن أبرز المحطات المفصلية في مسيرة كاظم السهر، تقديمه القصائد الفصحى بألحان بسيطة، قريبة من الذائقة العامة، لا سيما ارتباط اسمه بقوة في منتصف التسعينيات بالشاعر الكبير نزار قباني، حيث غنّى له أول مرة قصيدة "اختاري" عام 1994، ثم "أنا وليلى" عام 1998، ليُرسخ هذا التعاون علاقة وثيقة في أذهان الجمهور بين كاظم الساهر وقباني، لا تزال قائمة حتى اليوم.

ولم يقتصر إبداع كاظم الساهر على الغناء فحسب، بل امتدت بصمته إلى التلحين لفنانين آخرين في الوطن العربي.

ملك المسرح وأيقونة النساء
وقد شكّل حضوره الحي على المسارح حالة خاصة لدى المرأة العربية، إذ عبّرت كثيرات عن حبّهن الجارف له بمواقف طريفة ومثيرة للجدل، كالصعود إلى المسرح واحتضانه، لكن هذه الظاهرة سرعان ما أصبحت جزءًا من طبيعة حفلاته المقبولة شعبيًا، بوصفه أحد أكثر الفنانين الرجال شعبية لدى الجمهور النسائي في العالم العربي. (إرم نيوز)
