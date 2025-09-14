Advertisement

فنون ومشاهير

عن محمد رمضان وشيرين.. هذا ما كشفه أحمد السقا

Lebanon 24
14-09-2025 | 01:50
Doc-P-1416638-638934366915750722.jpg
Doc-P-1416638-638934366915750722.jpg photos 0
دافع الفنان أحمد السقا عن زميله محمد رمضان، مشيرًا إلى أن شعار "نمبر وان" الذي يردده الأخير ليس خطأ وإنما جزء من شخصية فنية اختار تقديمها. وقال السقا: "لو محمد رمضان بيقول إنه رقم واحد.. فهو ده شعاره، ودي شخصية هو اختار يقدمها. ولما عمل حركة نمبر وان مغلطش، ومش فاهم ليه الناس بتهاجمه على ده".
وأضاف السقا أن الجدل المحيط بالفنان دليل على حضوره وتأثيره: "رمضان رجل مشع، وموجود، والناس بتتكلم عنه. وأنا ومحمد أصدقاء من زمان، واللي ميعرفش لازم يعرف إن بينا تاريخ طويل، وبرد غيبته، وبقول إن أكيد مش هو اللي قال على نفسه نمبر وان، ده الجمهور هو اللي قال كده".

وتحدث السقا عن فلسفته الفنية في التعامل مع النجاح والفشل، مؤكدا أن التوفيق من عند الله، وأن أي فنان معرض لتفاوت النتائج: "ممكن أعمل عمل ماينجحش، لكن ده مش فشل مني، عندي رصيد فني يسمح ليا بالمجازفة والتجربة".

وكشف السقا عن مثله الأعلى قائلاً: "عمرو دياب، الزعيم عادل إمام، والكابتن حسام حسن.. التلاتة دول فايتر وأنا بحب الناس اللي بتقاتل وبتشتغل على نفسها". وأوضح أن القاسم المشترك بين هؤلاء هو الإصرار والاستمرارية، وهما صفتان يراهما أساسيتين في أي مسيرة ناجحة سواء بالفن أو الرياضة.

كما تطرق السقا إلى علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب قائلاً: "شيرين عشرة عمر، ومن أكتر الناس اللي كانوا معايا لما كنت في المستشفى، وقعدت معايا وقت طويل. هي مش محتاجة نصيحة، بس محتاجة حد يكون أمين عليها"، مطالبًا باحترام الفنانين الكبار والحفاظ عليهم: "عندنا فنانين لازم نحافظ عليهم، زي شيرين، وأنغام، وآمال ماهر.. دول قيمة كبيرة".
