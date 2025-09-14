28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أزمتها الصحيّة الخطيرة... هكذا بدت الفنانة أنغام في أحدث صورة لها
Lebanon 24
14-09-2025
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أزمتها الصحية وخضوعها لعمليّة جراحية، نشرت
راندا رياض
مديرة أعمال الفنانة المصريّة
أنغام
، صورة للأخيرة مع أسرتها وعدد من الفنانين، وهم
أكرم حسني
وهشام ماجد ومصطفى غريب وغيرهم.
Advertisement
وأطلت أنغام بصحة جيدة، فيما كانت تقف وسط الفنانين وترتدي نظارات طبية.
مواضيع ذات صلة
تجاهلت والدها.. أنغام تبكي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وهذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
تجاهلت والدها.. أنغام تبكي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وهذا ما قالته (فيديو)
14/09/2025 19:53:05
14/09/2025 19:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمتها الصحية ومخاوف من طردها من شقتها.. وزير يتدخل لحل أزمة فنانة شهيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد أزمتها الصحية ومخاوف من طردها من شقتها.. وزير يتدخل لحل أزمة فنانة شهيرة (صورة)
14/09/2025 19:53:05
14/09/2025 19:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية
Lebanon 24
دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية
14/09/2025 19:53:05
14/09/2025 19:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
Lebanon 24
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
14/09/2025 19:53:05
14/09/2025 19:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى غريب
راندا رياض
أكرم حسني
رندة رياض
هشام ماجد
ستوري
م حسن
قد يعجبك أيضاً
جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة
Lebanon 24
جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة
10:45 | 2025-09-14
14/09/2025 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تزوّجا قبل نحو أسبوع... إعلاميّة لبنانيّة وزميلها الصحافيّ احتفلا بزفافهما (صور)
Lebanon 24
بعدما تزوّجا قبل نحو أسبوع... إعلاميّة لبنانيّة وزميلها الصحافيّ احتفلا بزفافهما (صور)
07:58 | 2025-09-14
14/09/2025 07:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في عرض رالف لورين.. تشوبرا وجوناس بإطلالات متناسقة
Lebanon 24
في عرض رالف لورين.. تشوبرا وجوناس بإطلالات متناسقة
07:00 | 2025-09-14
14/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سجن "البلوغر" مروة... فنانة شهيرة تُعلّق: من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً
Lebanon 24
بعد سجن "البلوغر" مروة... فنانة شهيرة تُعلّق: من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً
06:00 | 2025-09-14
14/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يخضع للعلاج منذ فترة.. تامر حسني تعرّض لإصابة وهو في المستشفى
Lebanon 24
يخضع للعلاج منذ فترة.. تامر حسني تعرّض لإصابة وهو في المستشفى
04:49 | 2025-09-14
14/09/2025 04:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
Lebanon 24
مرجع كنسي يحذر: "لن نسمح"
01:15 | 2025-09-14
14/09/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:45 | 2025-09-14
جنات تعود بألبوم "ألوم على مين".. صيف مختلف بروح موسيقية جديدة
07:58 | 2025-09-14
بعدما تزوّجا قبل نحو أسبوع... إعلاميّة لبنانيّة وزميلها الصحافيّ احتفلا بزفافهما (صور)
07:00 | 2025-09-14
في عرض رالف لورين.. تشوبرا وجوناس بإطلالات متناسقة
06:00 | 2025-09-14
بعد سجن "البلوغر" مروة... فنانة شهيرة تُعلّق: من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً
04:49 | 2025-09-14
يخضع للعلاج منذ فترة.. تامر حسني تعرّض لإصابة وهو في المستشفى
04:44 | 2025-09-14
فنان يُؤلم بوفاة والدته
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 19:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 19:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 19:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24