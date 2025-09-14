Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أزمتها الصحيّة الخطيرة... هكذا بدت الفنانة أنغام في أحدث صورة لها

Lebanon 24
14-09-2025 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1416793-638934678732647495.jpg
Doc-P-1416793-638934678732647495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
بعد أزمتها الصحية وخضوعها لعمليّة جراحية، نشرت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة المصريّة أنغام، صورة للأخيرة مع أسرتها وعدد من الفنانين، وهم أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب وغيرهم.
Advertisement

 
وأطلت أنغام بصحة جيدة، فيما كانت تقف وسط الفنانين وترتدي نظارات طبية.
 
 
 
<a class='entities-links' href='/entity/1947318169/ستوري/ar/1?utm_term=PublicFigures-ستوري&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ستوري&id=168308&catid=0&pagetype=PublicFigures'>ستوري</a> <a class='entities-links' href='/entity/1594137895/رندة-رياض/ar/1?utm_term=PublicFigures-رندة-رياض&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-رندة-رياض&id=114828&catid=0&pagetype=PublicFigures'>رندة رياض</a> مديرة أعمال أنغام
مواضيع ذات صلة
تجاهلت والدها.. أنغام تبكي في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية وهذا ما قالته (فيديو)
lebanon 24
14/09/2025 19:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمتها الصحية ومخاوف من طردها من شقتها.. وزير يتدخل لحل أزمة فنانة شهيرة (صورة)
lebanon 24
14/09/2025 19:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم كبير من مي عز الدين للفنانة أنغام في محنتها الصحية
lebanon 24
14/09/2025 19:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في ظهورها العلني الأول بعد أزمتها الصحية.. أنغام تحضر حفل "كايروكي"
lebanon 24
14/09/2025 19:53:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مصطفى غريب

راندا رياض

أكرم حسني

رندة رياض

هشام ماجد

ستوري

م حسن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:45 | 2025-09-14
07:58 | 2025-09-14
07:00 | 2025-09-14
06:00 | 2025-09-14
04:49 | 2025-09-14
04:44 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24