فنون ومشاهير
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
15-09-2025
|
04:10
A-
A+
A+
A-
حلّت الإعلامية نضال الأحمدية ضيفة مع الإعلامية
رابعة
الزيات حيث كشفت أسرارا عديدة في حوار تميز بالجرأة.
وأشارت الأحمدية خلال اللقاء إلى ان
السيدة فيروز
لم يكن لديها أموال كافية لشراء منزل، وأنها اضطرت للحصول على شقة في
الروشة
من الإسكان.
كما أكدت الأحمدية أن الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً لم تستفد
فيروز
والراحل زياد
الرحباني
منها بشكل كامل بسبب الاستيلاء على حقوقهم، وفقًا لتقارير صحفية متداولة.
وذكرت الأحمدية أن فيروز لم تستطع دفع تكلفة جراحة ابنها زياد قبل وفاته بسبب الأزمة المالية التي ضربت
لبنان
عام 2019.
وعن تضرف الفنانة
ماجدة
الرومي
خلال التعازي بالراحل زياد الرحباني حيث ركعت أمام فيروز، قالت الأحمدية انها كانت صادقة ، مضيفة: "انا بركع لربي ولفيروز".
وشنت نضال هجوما على الفنانة
أصالة
ونعتتها بـ "القذرة" ، وقالت: "أصالة قبضت على كل كلمة قالتها… ما فلّت من
سوريا
وقت ما سُمّي بالثورة اصاله فلّت لما راحت عند طارق العريان قبل ما تطلق ايمن الذهبي".
