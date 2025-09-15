الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)



وأشارت الأحمدية خلال اللقاء إلى ان لم يكن لديها أموال كافية لشراء منزل، وأنها اضطرت للحصول على شقة في من الإسكان.



وذكرت الأحمدية أن فيروز لم تستطع دفع تكلفة جراحة ابنها زياد قبل وفاته بسبب الأزمة المالية التي ضربت عام 2019.



وعن تضرف الفنانة خلال التعازي بالراحل زياد الرحباني حيث ركعت أمام فيروز، قالت الأحمدية انها كانت صادقة ، مضيفة: "انا بركع لربي ولفيروز".



وشنت نضال هجوما على الفنانة ونعتتها بـ "القذرة" ، وقالت: "أصالة قبضت على كل كلمة قالتها… ما فلّت من وقت ما سُمّي بالثورة اصاله فلّت لما راحت عند طارق العريان قبل ما تطلق ايمن الذهبي".