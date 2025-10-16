هو رجل أعمال أجنبيّ... فنانة مصريّة تكشف موعد حفل زفافها

أعلنت الفنانة ، أنّ حفل زفافها سيقام في 28 تشرين الثاني، بعد إنتهائها من تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر".

وتجدر الإشارة إلى أنّ جودة ستتزوّج من رجل الأعمال الفرنسي جون باتيست. (الامارات 24)