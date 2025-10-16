Advertisement

فنون ومشاهير

هو رجل أعمال أجنبيّ... فنانة مصريّة تكشف موعد حفل زفافها

Lebanon 24
16-10-2025 | 16:07
A-
A+
Doc-P-1430391-638962530592971627.jpg
Doc-P-1430391-638962530592971627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة المصرية أروى جودة، أنّ حفل زفافها سيقام في 28 تشرين الثاني، بعد إنتهائها من تصوير مسلسل "للعدالة وجه آخر".
Advertisement
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ جودة ستتزوّج من رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي جون باتيست. (الامارات 24)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هو مصري ومقيم في روسيا... مخرجة تعلن إلغاء حفل زفافها وتنشر أول صورة مع زوجها شاهدوها
lebanon 24
17/10/2025 01:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عن موعد زفافها... ماذا قالت الشيف عبير الصغير؟
lebanon 24
17/10/2025 01:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
lebanon 24
17/10/2025 01:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
انفصلا قبل 6 أيام فقط من الزفاف.. فنانة شهيرة تكشف كواليس خطوبتها من زميلها (صورة)
lebanon 24
17/10/2025 01:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24

أروى جودة

الامارات

الإيطالي

المصرية

لي جون

روى جو

لي جو

مصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:49 | 2025-10-16
12:03 | 2025-10-16
10:47 | 2025-10-16
07:27 | 2025-10-16
04:54 | 2025-10-16
02:32 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24