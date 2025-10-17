26
فنون ومشاهير
خضع لعمليّة جراحيّة طارئة... ماذا كشف شاعرٌ لبنانيّ عن وضعه الصحيّ؟
Lebanon 24
17-10-2025
|
05:18
بعدما خضع لعمليّة جراحيّة طارئة في الغدة، أعلن الشاعر
أحمد ماضي
أنّه غادر المستشفى.
وأوضح ماضي أنّ الأطباء نصحوه بإجراء العمليّة بسرعة، كيّ يتفادى أيّ مضاعفات صحيّة محتملة.
وطمأن جمهوره، وقال إنّه يشهد تحسّناً بعد الجراحة، وينتظر صدور نتائج التحاليل الطبيّة الأسبوع المقبل. (ارم نيوز)
