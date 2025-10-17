Advertisement

فنون ومشاهير

خضع لعمليّة جراحيّة طارئة... ماذا كشف شاعرٌ لبنانيّ عن وضعه الصحيّ؟

Lebanon 24
17-10-2025 | 05:18
A-
A+
Doc-P-1430602-638963007585978730.jpg
Doc-P-1430602-638963007585978730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما خضع لعمليّة جراحيّة طارئة في الغدة، أعلن الشاعر أحمد ماضي أنّه غادر المستشفى.
Advertisement
 
 
وأوضح ماضي أنّ الأطباء نصحوه بإجراء العمليّة بسرعة، كيّ يتفادى أيّ مضاعفات صحيّة محتملة.
 
وطمأن جمهوره، وقال إنّه يشهد تحسّناً بعد الجراحة، وينتظر صدور نتائج التحاليل الطبيّة الأسبوع المقبل. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
شاعر لبنانيّ في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة (فيديو)
lebanon 24
17/10/2025 16:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة استمرّت لساعات... فنان يتحدّث عن مُعاناته الصحيّة
lebanon 24
17/10/2025 16:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة... إصابة لاعب المُنتخب البرازيليّ بمرض السرطان
lebanon 24
17/10/2025 16:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)
lebanon 24
17/10/2025 16:11:33 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد ماضي

ارم نيوز

الجراح

أحمد م

لبنان

الغد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:36 | 2025-10-17
04:35 | 2025-10-17
03:45 | 2025-10-17
03:26 | 2025-10-17
02:34 | 2025-10-17
01:55 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24