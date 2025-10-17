بعدما فضحها... هكذا ردّت الفنانة الشهيرة على زوجها السابق

Advertisement

بعدما فضحها في مذكراته، وتحدّث عن علاقتها بابنيها شوت بريستون وغايدن ، قالت الفنانة الأميركية ، إنّ "زوجها السابق "تلاعب بها باستمرار" واستغلّ ألمها من أجل الربح، وأضافت: " تحب شخصًا بصدق، فلن تساعده بإهانته".وأشارت إلى أنّ غضب فيدرلاين وحقده عليها أكبر مما يتخيله الناس.وأكدت أنها بدأت رحلة التعافي، وأنها تخطط للتمثيل، وكتابة مقالات شهرية.