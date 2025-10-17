Advertisement

بعدما فضحها... هكذا ردّت الفنانة الشهيرة على زوجها السابق

Lebanon 24
17-10-2025 | 06:36
بعدما فضحها في مذكراته، وتحدّث عن علاقتها بابنيها شوت بريستون وغايدن جيمس، قالت الفنانة الأميركية بريتني سبيرز، إنّ "زوجها السابق كيفن فيدرلاين "تلاعب بها باستمرار" واستغلّ ألمها من أجل الربح، وأضافت: "إذا كنت تحب شخصًا بصدق، فلن تساعده بإهانته".
وأشارت إلى أنّ غضب فيدرلاين وحقده عليها أكبر مما يتخيله الناس.
 
وأكدت أنها بدأت رحلة التعافي، وأنها تخطط للتمثيل، وكتابة مقالات شهرية.
 
وشكرت جميع داعميها وقالت لهم: "أعلم أنكم تدركون مدى الألم الذي أشعر به". (ارم نيوز)
