فنون ومشاهير

بعد تعرّضها لحادث سير مروّع... هذا جديد الوضع الصحيّ للإعلاميّة والفنانة المعروفة

Lebanon 24
18-10-2025 | 09:30
بعد تعرّضها لحادث سير مروّع في الولايات المتّحدة الأميركيّة، كشفت الإعلامية والفنانة المصرية نجوى إبراهيم  أنها عادت إلى مصر لاستكمال مرحلة العلاج الطبيعي، وأنّ حالتها الصحية تتحسن تدريجياً وأن جلسات العلاج تهدف إلى استعادة قدرتها الكاملة على الحركة والعودة لممارسة نشاطها الإعلامي المعتاد، وخصوصاً برنامجها الإذاعي الذي تقدمه منذ سنوات. 
وأكّدت ابراهيم أنّها بخير حاليّاً، وشكرت من سأل عنها ودعا لها بالسلامة. (الامارات 24)
 
 
 
