فنون ومشاهير

توضيح من جويل بو يونس... هل تركت فعلاً الـ"otv"؟

Lebanon 24
20-10-2025 | 06:57
بعد غيابها عن شاشة الـ"otv"، أوضحت الإعلاميّة جويل بو يونس أنّها لم تترك القناة.
وكتبت بو يونس عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "لكل حدا بعتلي رسالة أو سأل عني وليش ما عم طلّ على شاشة الـ"otv"، بقللو أكيد ما تركت وراجعة لحوار اليوم".
 
 
 
 
