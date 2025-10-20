24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
توضيح من جويل بو يونس... هل تركت فعلاً الـ"otv"؟
Lebanon 24
20-10-2025
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد غيابها عن شاشة الـ"otv"، أوضحت الإعلاميّة
جويل بو يونس
أنّها لم تترك القناة.
Advertisement
وكتبت بو يونس عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
": "لكل حدا بعتلي رسالة أو سأل عني وليش ما عم طلّ على شاشة الـ"otv"، بقللو أكيد ما تركت وراجعة لحوار اليوم".
مواضيع ذات صلة
جويل بو يونس بإطلالة "بيضاء" لافتة.. أنوثة وجمال
Lebanon 24
جويل بو يونس بإطلالة "بيضاء" لافتة.. أنوثة وجمال
20/10/2025 20:36:14
20/10/2025 20:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
Lebanon 24
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
20/10/2025 20:36:14
20/10/2025 20:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
20/10/2025 20:36:14
20/10/2025 20:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
20/10/2025 20:36:14
20/10/2025 20:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انستغرام
جويل بو
ستوري
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
Lebanon 24
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
12:38 | 2025-10-20
20/10/2025 12:38:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
Lebanon 24
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
10:38 | 2025-10-20
20/10/2025 10:38:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عند إعتلائه العرش... هذا ما يُخطّط له الأمير ويليام
Lebanon 24
عند إعتلائه العرش... هذا ما يُخطّط له الأمير ويليام
09:59 | 2025-10-20
20/10/2025 09:59:22
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ كبير... شاعرة معروفة تتعرّض للسرقة هكذا احتال عليها شخص مُقرّب منها
Lebanon 24
المبلغ كبير... شاعرة معروفة تتعرّض للسرقة هكذا احتال عليها شخص مُقرّب منها
09:13 | 2025-10-20
20/10/2025 09:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اب لـ3 أطفال... وفاة نجم "تيك توك" وهذا ما قالته زوجته عنه
Lebanon 24
اب لـ3 أطفال... وفاة نجم "تيك توك" وهذا ما قالته زوجته عنه
07:41 | 2025-10-20
20/10/2025 07:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
Lebanon 24
صحيفة تطلق تحذيراً يخصُّ لبنان.. القلق يُسيطر!
15:00 | 2025-10-19
19/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
Lebanon 24
تقريرٌ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. ماذا قالت "يديعوت احرونوت"؟
16:00 | 2025-10-19
19/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:38 | 2025-10-20
فيديو قديم ينتشر لبطلي مسلسل "ألو جميل ألو هناء".. سجال بشأن قضية "المرأة"
10:38 | 2025-10-20
توفي مع زوجته... هذا ما كشفته التحقيقات بشأن تحطّم طائرة كان يقودها فنان بارز
09:59 | 2025-10-20
عند إعتلائه العرش... هذا ما يُخطّط له الأمير ويليام
09:13 | 2025-10-20
المبلغ كبير... شاعرة معروفة تتعرّض للسرقة هكذا احتال عليها شخص مُقرّب منها
07:41 | 2025-10-20
اب لـ3 أطفال... وفاة نجم "تيك توك" وهذا ما قالته زوجته عنه
05:15 | 2025-10-20
كانت حاملاً... مقتل عارضة أزياء بطريقة وحشيّة إليكم ما كشفته صديقتها عن الجريمة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 20:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 20:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 20:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24