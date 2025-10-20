بعد غيابها عن شاشة الـ"otv"، أوضحت الإعلاميّة أنّها لم تترك القناة.

وكتبت بو يونس عبر خاصية " " عبر حسابها على " ": "لكل حدا بعتلي رسالة أو سأل عني وليش ما عم طلّ على شاشة الـ"otv"، بقللو أكيد ما تركت وراجعة لحوار اليوم".