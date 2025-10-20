23
إطلاق البوستر الأول لفيلم "أسد أسود" لمحمد رمضان
20-10-2025
16:48
كشف صُنّاع فيلم "أسد أسود" عن البوستر الدعائي الأول للعمل قبل انطلاقه في صالات السينما
المصرية
والعربية.
ويظهر
محمد رمضان
في الملصق الدعائي من الخلف وهو مُكبَّل بالقيود الحديدية، واقفًا على
قمة جبل
يطل على
القاهرة
الأيوبية التي تتصاعد منها ألسنة الدخان والحرائق.
وأعلن محمد
رمضان
عبر حساباته على مواقع التواصل أنه موجود حاليًا ضمن فعاليات
الدورة
الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي لإطلاق التريلر الأول من هناك، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا للكشف عن تفاصيل الفيلم والموعد النهائي لطرحه في دور
العرض
.
