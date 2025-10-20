Advertisement

فنون ومشاهير

إطلاق البوستر الأول لفيلم "أسد أسود" لمحمد رمضان

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:48
A-
A+
Doc-P-1431929-638966017235647467.png
Doc-P-1431929-638966017235647467.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف صُنّاع فيلم "أسد أسود" عن البوستر الدعائي الأول للعمل قبل انطلاقه في صالات السينما المصرية والعربية.
Advertisement
 
ويظهر محمد رمضان في الملصق الدعائي من الخلف وهو مُكبَّل بالقيود الحديدية، واقفًا على قمة جبل يطل على القاهرة الأيوبية التي تتصاعد منها ألسنة الدخان والحرائق.

وأعلن محمد رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل أنه موجود حاليًا ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي لإطلاق التريلر الأول من هناك، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا قريبًا للكشف عن تفاصيل الفيلم والموعد النهائي لطرحه في دور العرض.

مواضيع ذات صلة
"رونالدينيو" مُفاجأة فيديو كليب محمد رمضان
lebanon 24
21/10/2025 02:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي
lebanon 24
21/10/2025 02:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من محمد رمضان بعد إحالته للمحكمة الجنائية
lebanon 24
21/10/2025 02:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو والصور: محمد رمضان يعلّم لارا ترامب وابنتها حركات الرقص
lebanon 24
21/10/2025 02:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24

مهرجان الجونة السينمائي الدولي

محمد رمضان

القاهرة

الأيوبي

✨ الخلف

المصرية

قمة جبل

الدورة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:28 | 2025-10-20
15:40 | 2025-10-20
14:41 | 2025-10-20
14:31 | 2025-10-20
14:17 | 2025-10-20
12:38 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24