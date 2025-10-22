24
على متن يخت فاخر.. ممثلة شهيرة تستمتع بإجازتها (صورة)
Lebanon 24
22-10-2025
|
13:36
A-
A+
تواصل الممثلة الشهيرة
ياسمين صبري
قضاء إجازتها في إحدى المدن الساحلية الشهيرة، مستمتعة بأجواء البحر وأشعة الشمس.
ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" مجموعة من "الستوريز" تظهر فيها على متن يخت فاخر، وسط المياه، وهي تستمتع بالمناظر الطبيعية والأجواء الصيفية.
يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج
بيتر ميمي
، وبطولة
كريم عبدالعزيز
،
إياد نصار
، أحمد غزي،
عصام السقا
، ومجموعة كبيرة من الفنانين.
