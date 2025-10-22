Advertisement

فنون ومشاهير

على متن يخت فاخر.. ممثلة شهيرة تستمتع بإجازتها (صورة)

Lebanon 24
22-10-2025 | 13:36
A-
A+
Doc-P-1432810-638967723764155205.jpeg
Doc-P-1432810-638967723764155205.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل الممثلة الشهيرة ياسمين صبري قضاء إجازتها في إحدى المدن الساحلية الشهيرة، مستمتعة بأجواء البحر وأشعة الشمس.
Advertisement


ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" مجموعة من "الستوريز" تظهر فيها على متن يخت فاخر، وسط المياه، وهي تستمتع بالمناظر الطبيعية والأجواء الصيفية.


يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

مواضيع ذات صلة
ظهرت على متن يخت فاخر... ساندرا رزق تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة! (صورة)
lebanon 24
23/10/2025 01:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خلعها الحجاب.. فنانة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها على متن يخت في دبي (فيديو)
lebanon 24
23/10/2025 01:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها كان وزيراً.. نجمة سورية شهيرة تستمتع بوقتها على متن يخت في اسبانيا (صور)
lebanon 24
23/10/2025 01:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
على متن يخت فاخر... إبنة ترامب وزوجها اللبنانيّ يُثيران الجدل
lebanon 24
23/10/2025 01:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24

كريم عبدالعزيز

عصام السقا

إياد نصار

عبدالعزيز

بيتر ميمي

العزيز

ستوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:30 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
08:26 | 2025-10-22
06:55 | 2025-10-22
04:30 | 2025-10-22
04:28 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24