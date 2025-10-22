من دون مكياج.. ممثلة شهيرة تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها (صور)

Advertisement

ويأتي هذا الظهور بعد فترة قصيرة من احتفالها بزواجها من مينا مسعود، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وسط تغطية إعلامية عالمية.وفوجئ متابعو الفنانة لاحقًا بظهورها على كرسي متحرك بعد تعرضها لوعكة صحية لم تكشف تفاصيلها، بينما بدا زوجها مينا مسعود بجانبها وهو يحمل حقائبها.يُذكر أن آخر أعمال مينا مسعود كان فيلم "في عز الضهر" بمشاركة رضا، جميلة عوض، محمود ، إيمان العاصي، ومحمد ، كما يستعد حاليًا للمشاركة في فيلم رومانسي جديد بعنوان "Tecie" المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.