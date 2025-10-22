Advertisement

فنون ومشاهير

من دون مكياج.. ممثلة شهيرة تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها (صور)

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:30
أثارت الممثلة إميلي شاه دهشة جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام" خلال احتفالها بمهرجان ديوالي الهندي، حيث أطلّت من دون مكياج تمامًا في إطلالة طبيعية لاقت تفاعلًا واسعًا.
ويأتي هذا الظهور بعد فترة قصيرة من احتفالها بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وسط تغطية إعلامية عالمية.



وفوجئ متابعو الفنانة لاحقًا بظهورها على كرسي متحرك بعد تعرضها لوعكة صحية لم تكشف تفاصيلها، بينما بدا زوجها مينا مسعود بجانبها وهو يحمل حقائبها.



يُذكر أن آخر أعمال مينا مسعود كان فيلم "في عز الضهر" بمشاركة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، ومحمد علي رزق، كما يستعد حاليًا للمشاركة في فيلم رومانسي جديد بعنوان "Tecie" المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.

 

 

