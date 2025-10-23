Advertisement

فنون ومشاهير

كيم كارداشيان تُعلن عن إصابتها بمرض دماغي خطير... ما علاقة زوجها السابق؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1433225-638968466503733623.jpg
Doc-P-1433225-638968466503733623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان عن تشخيصها بمرض دماغي خطير، وأشارت إلى أنّ الفحص بالرنين المغناطيسي الروتيني الذي خضعت له، كشف عن وجود تمدّد وعائي في دماغها.
Advertisement
 
وقالت كيم أثناء حديثها مع شقيقتها كورتني كارداشيان: "لقد وجدوا تمددا صغيرا"، لترد شقيقتها مصدومة وواضعة يدها على صدرها: "واو".

 
وتحدثت كيم عن التوتر الذي سببه لها زواجها وطلاقها من الفنان الاميركيّ كاني ويست، مشيرة إلى أن كل تلك الاضطرابات ساهمت في تفاقم مشاكلها الصحية. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
lebanon 24
23/10/2025 22:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أُصيب بمرضٍ خطير... رسالة تحذيريّة من زوجة ممثل شهير جدّاً لمتابعيها
lebanon 24
23/10/2025 22:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابتها بمرضٍ خطير... ماذا كُشِفَ عن الوضع الصحيّ لهذه الفنانة الشهيرة؟
lebanon 24
23/10/2025 22:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سبب لها التهاب بالمفاصل… نجمة وممثلة عالمية تكشف عن إصابتها بمرض خطير جدًا
lebanon 24
23/10/2025 22:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24

كورتني كارداشيان

تلفزيون الواقع

كيم كارداشيان

كيم كارديشيان

كاني ويست

سكاي نيوز

سكاي نيو

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:40 | 2025-10-23
11:41 | 2025-10-23
10:33 | 2025-10-23
08:11 | 2025-10-23
06:35 | 2025-10-23
05:47 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24