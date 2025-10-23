كيم كارداشيان تُعلن عن إصابتها بمرض دماغي خطير... ما علاقة زوجها السابق؟

أعلنت نجمة عن تشخيصها بمرض دماغي خطير، وأشارت إلى أنّ الفحص بالرنين المغناطيسي الروتيني الذي خضعت له، كشف عن وجود تمدّد وعائي في دماغها.

وقالت كيم أثناء حديثها مع شقيقتها : "لقد وجدوا تمددا صغيرا"، لترد شقيقتها مصدومة وواضعة يدها على صدرها: "واو".





وتحدثت كيم عن التوتر الذي سببه لها زواجها وطلاقها من الفنان الاميركيّ ، مشيرة إلى أن كل تلك الاضطرابات ساهمت في تفاقم مشاكلها الصحية. (سكاي نيوز)