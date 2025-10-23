25
فنون ومشاهير
كيم كارداشيان تُعلن عن إصابتها بمرض دماغي خطير... ما علاقة زوجها السابق؟
Lebanon 24
23-10-2025
|
12:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت نجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارديشيان
عن تشخيصها بمرض دماغي خطير، وأشارت إلى أنّ الفحص بالرنين المغناطيسي الروتيني الذي خضعت له، كشف عن وجود تمدّد وعائي في دماغها.
وقالت كيم أثناء حديثها مع شقيقتها
كورتني كارداشيان
: "لقد وجدوا تمددا صغيرا"، لترد شقيقتها مصدومة وواضعة يدها على صدرها: "واو".
وتحدثت كيم عن التوتر الذي سببه لها زواجها وطلاقها من الفنان الاميركيّ
كاني ويست
، مشيرة إلى أن كل تلك الاضطرابات ساهمت في تفاقم مشاكلها الصحية. (سكاي نيوز)
