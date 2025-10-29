21
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
رحيل مفاجئ لمصورين شابين أثناء عملهما في بورسعيد! (صورة)
Lebanon 24
29-10-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي المصوران ماجد
هلال
وكيرلس صلاح بشكل مفاجئ أثناء تأدية عملهما في
بورسعيد
.
Advertisement
ونقلت وسائل إعلام
مصرية
الخبر الذي أعلنه أحد أصدقائهما عبر "
فيسبوك
"، حيث كتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إخواتي ماجد هلال وكيرلس صلاح في ذمة الله، أقرب صحابي راحوا في غمضة عين".
مواضيع ذات صلة
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين لعشّاق الرياضة.. رحيل مفاجئ لهداف كأس روسيا 2011 (صورة)
30/10/2025 04:42:38
30/10/2025 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها
Lebanon 24
إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها
30/10/2025 04:42:38
30/10/2025 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مذيعة شابة أثناء مُحاولتها الهروب من لصوص دخلوا إلى منزلها!
Lebanon 24
وفاة مذيعة شابة أثناء مُحاولتها الهروب من لصوص دخلوا إلى منزلها!
30/10/2025 04:42:38
30/10/2025 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)
Lebanon 24
لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)
30/10/2025 04:42:38
30/10/2025 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو سلامة
بورسعيد
فيسبوك
مصرية
صوران
هلال
مصري
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
Lebanon 24
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
17:16 | 2025-10-29
29/10/2025 05:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مسيئة وتهديد… ملكة جمال تواجه القضاء!
Lebanon 24
صور مسيئة وتهديد… ملكة جمال تواجه القضاء!
16:24 | 2025-10-29
29/10/2025 04:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يُثير قلق مُحبيه: "مش قادر وقف على المسرح ولا قادر غني أنا تعبان"
Lebanon 24
فنان شهير يُثير قلق مُحبيه: "مش قادر وقف على المسرح ولا قادر غني أنا تعبان"
09:26 | 2025-10-29
29/10/2025 09:26:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخبأ سريّ... على ماذا عثر الجيش داخل منزل أحد المطلوبين الخطيرين؟ (صور وفيديو)
Lebanon 24
مخبأ سريّ... على ماذا عثر الجيش داخل منزل أحد المطلوبين الخطيرين؟ (صور وفيديو)
06:36 | 2025-10-29
29/10/2025 06:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
17:16 | 2025-10-29
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
16:24 | 2025-10-29
صور مسيئة وتهديد… ملكة جمال تواجه القضاء!
11:00 | 2025-10-29
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
09:52 | 2025-10-29
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:26 | 2025-10-29
فنان شهير يُثير قلق مُحبيه: "مش قادر وقف على المسرح ولا قادر غني أنا تعبان"
08:18 | 2025-10-29
بالفيديو... إطلالة مفاجئة للأمير هاري وزوجته ميغان خلال بطولة رياضيّة!
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24