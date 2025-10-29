Advertisement

رحيل مفاجئ لمصورين شابين أثناء عملهما في بورسعيد! (صورة)

29-10-2025 | 15:00
توفي المصوران ماجد هلال وكيرلس صلاح بشكل مفاجئ أثناء تأدية عملهما في بورسعيد.
<a class='entities-links' href='/entity/2201347108/عمرو-سلامة/ar/1?utm_term=PublicFigures-عمرو-سلامة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-عمرو-سلامة&id=206168&catid=0&pagetype=PublicFigures'>عمرو سلامة</a> يطالب بالتحقيق فى وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح


ونقلت وسائل إعلام مصرية الخبر الذي أعلنه أحد أصدقائهما عبر "فيسبوك"، حيث كتب: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. إخواتي ماجد هلال وكيرلس صلاح في ذمة الله، أقرب صحابي راحوا في غمضة عين".
 
