26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"خطيئة كبرى".. فنان شهير يرفض الإنجاب ويُثير ضجة بتصريحاته (صورة)
Lebanon 24
30-10-2025
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب الفنان المصري
عباس أبو الحسن
ببلبلة خلال الساعات الماضية بسبب إعلانه رفضه فكرة الإنجاب، واصفاً الإنجاب بـ"خطيئة كبرى" يرتكبها الآباء بحق أبنائهم.
Advertisement
وقال
أبو الحسن
في منشور كتبه على
فيسبوك
: "في هذا الزمن، من يُنجب طفلاً بإرادته عامداً متعمداً تحت أي مسمى، يصبح في نظري كائناً شديد الأنانية لا يحب إلا نفسه ويرتكب خطيئة كبرى".
وتساءل عن جدوى الإقدام على الإنجاب وسط ما وصفه بواقعٍ قاسٍ، متسائلاً كيف يمكن للإنسان أن يُلقي بطفله في دوامة الشقاء والمعاناة، وفي أي حياة يمكن أن يجد هذا الطفل السعادة، وفي أي عالم سيُترك ليواجه مصيره بعد رحيل والديه"، معتبراً أن أعظم هدية يمكن أن يقدمها الآباء لأطفالهم هي عدم إنجابهم إلى هذا العالم البائس.
ورأى أبو الحسن أن "
الحب الحقيقي
هو حماية الأطفال من عذابات هذا الكوكب الملعون"، كما قال.
مواضيع ذات صلة
حسن عز الدين: قرار حصرية السلاح خطيئة كبرى
Lebanon 24
حسن عز الدين: قرار حصرية السلاح خطيئة كبرى
30/10/2025 13:02:51
30/10/2025 13:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أنا لست متدينة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها (صورة)
Lebanon 24
أنا لست متدينة.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها (صورة)
30/10/2025 13:02:51
30/10/2025 13:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة فنان تركيّ شهير يُثير ضجّة... هذه حقيقته
Lebanon 24
خبر وفاة فنان تركيّ شهير يُثير ضجّة... هذه حقيقته
30/10/2025 13:02:51
30/10/2025 13:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عندي نقص".. ممثل لبناني شهير يتحدث للمرة الأولى عن قراره بعدم الإنجاب
Lebanon 24
"ما عندي نقص".. ممثل لبناني شهير يتحدث للمرة الأولى عن قراره بعدم الإنجاب
30/10/2025 13:02:51
30/10/2025 13:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس أبو الحسن
الحب الحقيقي
أبو الحسن
فيسبوك
سعادة
الأنا
الطف
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
05:14 | 2025-10-30
30/10/2025 05:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت من البكاء مع إعلامي لبناني.. للمرة الأولى آمال ماهر تكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
Lebanon 24
انهارت من البكاء مع إعلامي لبناني.. للمرة الأولى آمال ماهر تكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
03:31 | 2025-10-30
30/10/2025 03:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ عن 28 عاماً.. هذه آخر فيديوهات الفنان اللبناني الراحل بهاء خليل
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ عن 28 عاماً.. هذه آخر فيديوهات الفنان اللبناني الراحل بهاء خليل
01:21 | 2025-10-30
30/10/2025 01:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد الأحمد يكشف أسباب غيابه ويعلن عن مشروعه الجديد
Lebanon 24
محمد الأحمد يكشف أسباب غيابه ويعلن عن مشروعه الجديد
00:00 | 2025-10-30
30/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
Lebanon 24
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
17:16 | 2025-10-29
29/10/2025 05:16:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
Lebanon 24
مراسلة "الجديد" تتعرّض لموقفٍ مُحرج جدّاً... شاهدوا بالفيديو ما حصل معها
09:52 | 2025-10-29
29/10/2025 09:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
08:56 | 2025-10-29
29/10/2025 08:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
Lebanon 24
ماذا قررت إسرائيل بشأن لبنان؟ معلومات تنقلها مصادر
12:00 | 2025-10-29
29/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
Lebanon 24
عن جريمتيّ قتل إيليو أبو حنا وإحدى الفتيات في مُخيّم شاتيلا... ماذا كشف الجيش؟
09:44 | 2025-10-29
29/10/2025 09:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:14 | 2025-10-30
عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر أزمة قلبية داخل منزله (صورة)
03:31 | 2025-10-30
انهارت من البكاء مع إعلامي لبناني.. للمرة الأولى آمال ماهر تكشف تفاصيل عن حياتها (فيديو)
01:21 | 2025-10-30
توفي بشكل مُفاجئ عن 28 عاماً.. هذه آخر فيديوهات الفنان اللبناني الراحل بهاء خليل
00:00 | 2025-10-30
محمد الأحمد يكشف أسباب غيابه ويعلن عن مشروعه الجديد
17:16 | 2025-10-29
بعد الجدل مع الإعلامية هالة سرحان.. مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر توضح موقفها (فيديو)
16:24 | 2025-10-29
صور مسيئة وتهديد… ملكة جمال تواجه القضاء!
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 13:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 13:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 13:02:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24