Advertisement

فنون ومشاهير

خضعت لجراجة دقيقة في عمودها الفقري.. فنانة شهيرة في المستشفى وهذا وضعها (صورة)

Lebanon 24
31-10-2025 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1436352-638975068773853117.jpg
Doc-P-1436352-638975068773853117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت الفنانة المصرية نجوى فؤاد إلى المستشفى في القاهرة للخضوع لجراحة دقيقة في العمود الفقري والقدم وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية جديدة. 
Advertisement
 
 
 
وتحدثت فؤاد عن حالتها الصحية، وقالت في تصريحات لـ"العربية.نت" إنها سقطت داخل منزلها، ما أدى إلى إصابة بالغة في قدمها اليسرى، وخضعت بعدها للعديد من الفحوصات الطبية التي كشفت عن تهتك في غضروف القدم، وهو ما يستدعي تدخلاً جراحياً.

وأشارت إلى أنها شعرت ببعض الآلام في القدم اليمنى أيضاً، والتي كانت قد خضعت قبل 15 عاماً لتركيب مفصل بها، ليكشف الفريق الطبي المعالج ضرورة إجراء جراحة جديدة لها.

وتابعت أن الأزمة الأكبر في حالتها الصحية تكمن في العمود الفقري، إذ إنها تعاني من تآكل بعض الفقرات القطنية والغضاريف، وهو ما سيضطرها للخضوع لجراحة دقيقة لتركيب ثلاثة مسامير في العمود الفقري، وفقاً لما أكده الأطباء. (العربية)
 
مواضيع ذات صلة
فنانة تستعد لجراحة دقيقة في العمود الفقري.. وتطلب الدعاء من محبيها
lebanon 24
31/10/2025 11:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: العائلات النازحة بغزة تجد الأمان بمدارسنا التي تحولت لمساكن ولا نزال العمود الفقري للعمل الإنساني
lebanon 24
31/10/2025 11:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المساعدات العسكرية للجيش على المحك و"نزع السلاح" العمود الفقري
lebanon 24
31/10/2025 11:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شعر بألم في الصدر ونقل فوراً إلى المستشفى.. فنان يتعرّض لوعكة مُفاجئة وهذا وضعه الآن (صورة)
lebanon 24
31/10/2025 11:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24

نجوى فؤاد

القاهرة

المصرية

مصرية

فؤاد

مصري

نجوى

تركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:32 | 2025-10-31
03:35 | 2025-10-31
02:26 | 2025-10-31
00:57 | 2025-10-31
00:00 | 2025-10-31
17:30 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24