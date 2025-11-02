"فلسطين 36" يخطف الأضواء العالمية.. جائزة ساو باولو ومشوار واعد نحو الأوسكار

Advertisement

حقق الفيلم الفلسطيني " 36" للمخرجة جاسر إنجازاً دولياً جديداً، بفوزه بجائزة الجمهور في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي في دورته التاسعة والأربعين، ليعزز مسيرته العالمية الواعدة نحو الترشيح لجوائز الأوسكار.تم تكريم الفيلم بجائزة الجمهور في المهرجان البرازيلي المرموق الذي أقيم من 16 إلى 30 تشرين الأول الماضي، ليضاف هذا الإنجاز إلى حضوره الجماهيري القوي في مهرجان السينمائي الدولي BFI الذي أقيم في الفترة ذاتها.يأتي هذا الفوز في وقت بالغ الأهمية، حيث يمثل الفيلم فلسطين في الترشيحات الأولية لمسابقة الأوسكار لعام 2026، مع الانتظار لإعلان القائمة الطويلة المقرر في 16 كانون الأول المقبل، والتي ستضم 15 فيلاً فقط، قبل الإعلان عن الترشيحات النهائية في 22 كانون الثاني 2026.يشارك في بطولة الفيلم الذي يتناول أحداث العربية الكبرى ضد الانتداب في فلسطين، نخبة من النجوم العرب والعالميين، أبرزهم ظافر ، كامل الباشا، هيام عباس، وياسمين المصري، وجلال ، إلى جانب جيريمي آيرونز الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل.ويواصل الفيلم رحلته الناجحة على ، حيث يجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، مما يجعله مرشحاً قوياً لتمثيل السينما العربية في المحافل العالمية، ويعزز مكانة فلسطين على الخريطة السينمائية الدولية. (ارم نيوز)