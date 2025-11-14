19
عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة!
Lebanon 24
14-11-2025
|
12:53
A-
A+
أعلنت الفنانة
إسعاد يونس
مفاجأة تتعلق بالفنان
عادل إمام
، مؤكدة اعتزاله رسميًا العمل الفني، بعد أن أشار أبناؤه سابقًا إلى ابتعاده عن الساحة دون إعلان رسمي.
وأضافت إسعاد: "أنا كان نفسي إن الأستاذ عادل إمام يطلع معايا في البرنامج، لكنه للأسف أعلن أنه مش هيظهر في أي لقاءات نهائي، ولا هيقدّم أعمال فنية تاني".
يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة
هالة الشلقاني
.
