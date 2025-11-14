Advertisement

فنون ومشاهير

عن عادل إمام… إسعاد يونس تكشف مفاجأة صادمة!

Lebanon 24
14-11-2025 | 12:53
A-
A+

Doc-P-1442302-638987503975659095.jpg
Doc-P-1442302-638987503975659095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الفنانة إسعاد يونس مفاجأة تتعلق بالفنان عادل إمام، مؤكدة اعتزاله رسميًا العمل الفني، بعد أن أشار أبناؤه سابقًا إلى ابتعاده عن الساحة دون إعلان رسمي.
Advertisement

وأضافت إسعاد: "أنا كان نفسي إن الأستاذ عادل إمام يطلع معايا في البرنامج، لكنه للأسف أعلن أنه مش هيظهر في أي لقاءات نهائي، ولا هيقدّم أعمال فنية تاني".

يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني
مواضيع ذات صلة
اعتزل الفن نهائياً.. فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة عن عادل إمام
lebanon 24
15/11/2025 03:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
السيتي يحتفل بالألفية… ثلاثية تُسعد غوارديولا أمام ليفربول
lebanon 24
15/11/2025 03:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن زواج منة شلبي.. والعريس يُفجر مفاجأة!
lebanon 24
15/11/2025 03:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة... خبيرة تجميل تكشف سبب انفصالها عن زوجها الفنان (صور)
lebanon 24
15/11/2025 03:45:21 Lebanon 24 Lebanon 24

هالة الشلقاني

عادل إمام

سي إن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:07 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:21 | 2025-11-14
10:00 | 2025-11-14
08:25 | 2025-11-14
06:35 | 2025-11-14
05:07 | 2025-11-14
04:15 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24