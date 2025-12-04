23
فنون ومشاهير
"مش مهم الاسم".. مسلسل درامي جديد لشركة "صباح إخوان" يجمع نخبة من النجوم
Lebanon 24
04-12-2025
06:19
تستعد شركة "صبّاح إخوان" لإطلاق مسلسل درامي جديد بعنوان "مش مهم الاسم"، من إخراج ليال راجحة وكتابة كلوديا مرشليان بالتعاون مع ورشة الصبّاح للكتابة، على أن يتولى
ميشال فاضل
تأليف الموسيقى التصويرية للعمل.
المسلسل الاجتماعي، المؤلف من 15 حلقة، يجمع في بطولته
معتصم النهار
، أندريا طايع، رولا بقسماطي، رودريغ سليمان، جينا
أبو زيد
، الياس الزايك، ليزا ديبس، ماريا دويهي، ألكو داوود، بيرييت قطريب،
علي خليل
، جاد خاطر ونيبال
عرقجي
.
"مش مهم الاسم" يروي حكاية حب تنشأ
بين عالمين
مختلفين تمامًا، لتجد نفسها في مواجهة حواجز طبقية وصراعات عائلية واجتماعية متشابكة، تاركًا علامة استفهام معلّقة: هل ينجح هذا
الحب في
الصمود وسط كل هذه العقبات؟
