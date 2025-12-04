"مش مهم الاسم".. مسلسل درامي جديد لشركة "صباح إخوان" يجمع نخبة من النجوم

Advertisement

المسلسل الاجتماعي، المؤلف من 15 حلقة، يجمع في بطولته ، أندريا طايع، رولا بقسماطي، رودريغ سليمان، جينا ، الياس الزايك، ليزا ديبس، ماريا دويهي، ألكو داوود، بيرييت قطريب، ، جاد خاطر ونيبال ."مش مهم الاسم" يروي حكاية حب تنشأ مختلفين تمامًا، لتجد نفسها في مواجهة حواجز طبقية وصراعات عائلية واجتماعية متشابكة، تاركًا علامة استفهام معلّقة: هل ينجح هذا الصمود وسط كل هذه العقبات؟