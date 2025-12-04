أردوغان أجّل طلاق فنان شهير... هذا ما طلبه منه

Advertisement

كشف الفنان التركيّ الشهير سينان أكشيل، أنّ الرئيس تدخّل في قرار طلاقه، وأجّل انفصاله عن زوجته السابقة بورجو كيراتلي لمدة عام كامل.وأشار أكشيل في مقابلة تلفزيونية، إلى أنّ نصحه خلال لقاء جمعهما قبل سنوات، وقال له: "طلاقك قد لا يكون قدوة جيدة للشباب في "، داعياً إياه إلى منح زواجه فرصة جديدة.وأوضح أنه خلال اللقاء الذي تمّ بحضور بورجو كيراتلي والسيّدة ، قدّم الرئيس له نصائح رآها "منطقية"، ما دفعه إلى تأجيل قرار الانفصال. (الامارات 24)