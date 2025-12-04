أردوغان أجّل طلاق فنان شهير... هذا ما طلبه منه

20
كشف الفنان التركيّ الشهير سينان أكشيل، أنّ الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
تدخّل في قرار طلاقه، وأجّل انفصاله عن زوجته السابقة بورجو كيراتلي لمدة عام كامل.
وأشار أكشيل في مقابلة تلفزيونية، إلى أنّ
أردوغان
نصحه خلال لقاء جمعهما قبل سنوات، وقال له: "طلاقك قد لا يكون قدوة جيدة للشباب في
تركيا
"، داعياً إياه إلى منح زواجه فرصة جديدة.
وأوضح أنه خلال اللقاء الذي تمّ بحضور بورجو كيراتلي والسيّدة
أمينة أردوغان
، قدّم الرئيس له نصائح رآها "منطقية"، ما دفعه إلى تأجيل قرار الانفصال. (الامارات 24)
