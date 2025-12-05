حفيدتا هيفا وهبي تستعدان لعيد الميلاد.. أصبحتا تُشبهان جدتهما! (صور)



Advertisement

وبدت رهف ودانييلا وهما تزينان شجرة العيد بالكرات الملونة. قامت ابنة الفنانة بنشر صور جديدة على حسابها عبر إنستغرام لابنتيها رهف ودانييلا أثناء تزيينهما شجرة الميلاد.وبدت رهف ودانييلا وهما تزينان شجرة العيد بالكرات الملونة.

وأبدى العديد من المتابعين إعجابهم برهف ودانييلا، مشيرين إلى انهما أصبحتا نسخة مصغرة من والدتهما وجدتهما .