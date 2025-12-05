24
فنون ومشاهير
حفيدتا هيفا وهبي تستعدان لعيد الميلاد.. أصبحتا تُشبهان جدتهما! (صور)
Lebanon 24
05-12-2025
|
00:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت
زينب فياض
ابنة الفنانة
هيفا وهبي
بنشر صور جديدة على حسابها عبر إنستغرام لابنتيها رهف ودانييلا أثناء تزيينهما شجرة الميلاد.
وبدت رهف ودانييلا وهما تزينان شجرة العيد بالكرات الملونة.
وأبدى العديد من المتابعين إعجابهم برهف ودانييلا، مشيرين إلى انهما أصبحتا نسخة مصغرة من والدتهما وجدتهما
هيفا
.
