بعدما أثار أحمد سعد قلق الجمهور... مصادر تكشف وضع تامر حسني الصحيّ

بعدما أثار الفنان حالة من القلق بين جمهور الفنان ، وقال إنّ الأخير "يلتزم الفراش طوال الوقت ولا يستطيع الوقوف أو السير"، أكدت مصادر مقربة من حسني أنّ "الفنان المصريّ يتماثل للشفاء تدريجيًّا مع تحسن ملحوظ".



وأوضحت المصادر أنّ "حنسي يلتزم بالراحة المنزلية وفق تعليمات الأطباء، وهو ما يفسر مكوثه في الفراش".



وكشفت أنّه "سيحيي حفلًا غنائيًّا في 20 كانون الاول الجاري في قصر عابدين، في أول ظهور له بعد إجراء عملية جراحية في الكلى". (العربية)

