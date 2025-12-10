تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بعدما أثار أحمد سعد قلق الجمهور... مصادر تكشف وضع تامر حسني الصحيّ

Lebanon 24
10-12-2025 | 09:50
بعدما أثار الفنان أحمد سعد حالة من القلق بين جمهور الفنان تامر حسني، وقال إنّ الأخير "يلتزم الفراش طوال الوقت ولا يستطيع الوقوف أو السير"، أكدت مصادر مقربة من حسني أنّ "الفنان المصريّ يتماثل للشفاء تدريجيًّا مع تحسن ملحوظ".

وأوضحت المصادر أنّ "حنسي يلتزم بالراحة المنزلية وفق تعليمات الأطباء، وهو ما يفسر مكوثه في الفراش".

وكشفت أنّه "سيحيي حفلًا غنائيًّا في 20 كانون الاول الجاري في قصر عابدين، في أول ظهور له بعد إجراء عملية جراحية في الكلى". (العربية)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24