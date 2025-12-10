تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعدما أثار أحمد سعد قلق الجمهور... مصادر تكشف وضع تامر حسني الصحيّ
Lebanon 24
10-12-2025
|
09:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أثار الفنان
أحمد سعد
حالة من القلق بين جمهور الفنان
تامر حسني
، وقال إنّ الأخير "يلتزم الفراش طوال الوقت ولا يستطيع الوقوف أو السير"، أكدت مصادر مقربة من حسني أنّ "الفنان المصريّ يتماثل للشفاء تدريجيًّا مع تحسن ملحوظ".
وأوضحت المصادر أنّ "حنسي يلتزم بالراحة المنزلية وفق تعليمات الأطباء، وهو ما يفسر مكوثه في الفراش".
وكشفت أنّه "سيحيي حفلًا غنائيًّا في 20 كانون الاول الجاري في قصر عابدين، في أول ظهور له بعد إجراء عملية جراحية في الكلى". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا آخر ما قالته بسمة بوسيل عن وضع طليقها تامر حسني الصحي
Lebanon 24
هذا آخر ما قالته بسمة بوسيل عن وضع طليقها تامر حسني الصحي
10/12/2025 18:20:41
10/12/2025 18:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
Lebanon 24
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
10/12/2025 18:20:41
10/12/2025 18:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أجرى عمليّة جراحيّة... فنان يكشف وضع تامر حسني الصحيّ
Lebanon 24
أجرى عمليّة جراحيّة... فنان يكشف وضع تامر حسني الصحيّ
10/12/2025 18:20:41
10/12/2025 18:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعملية دقيقة.. اليكم جديد وضع تامر حسني الصحي
Lebanon 24
خضع لعملية دقيقة.. اليكم جديد وضع تامر حسني الصحي
10/12/2025 18:20:41
10/12/2025 18:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد سعد
أحمد س
حسن م
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
جديد قضية مقتل فنانة تركية... توقيف الإبنة وصديقتها
Lebanon 24
جديد قضية مقتل فنانة تركية... توقيف الإبنة وصديقتها
10:28 | 2025-12-10
10/12/2025 10:28:13
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه
Lebanon 24
داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه
08:40 | 2025-12-10
10/12/2025 08:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما كنت بتوقّع إني طلّق".. مارينا الحلاني ردّاً على زوجها السابق: "أنا حكيت كل شي"
Lebanon 24
"ما كنت بتوقّع إني طلّق".. مارينا الحلاني ردّاً على زوجها السابق: "أنا حكيت كل شي"
07:28 | 2025-12-10
10/12/2025 07:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟
Lebanon 24
بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟
06:19 | 2025-12-10
10/12/2025 06:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "ثبوت عدم إستقرارها ذهنيّاً"... هل مُنِعَت شيرين عبدالوهاب من رؤية إبنتيها؟
Lebanon 24
بعد "ثبوت عدم إستقرارها ذهنيّاً"... هل مُنِعَت شيرين عبدالوهاب من رؤية إبنتيها؟
05:22 | 2025-12-10
10/12/2025 05:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
14:00 | 2025-12-09
09/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
22:53 | 2025-12-09
09/12/2025 10:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:28 | 2025-12-10
جديد قضية مقتل فنانة تركية... توقيف الإبنة وصديقتها
08:40 | 2025-12-10
داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه
07:28 | 2025-12-10
"ما كنت بتوقّع إني طلّق".. مارينا الحلاني ردّاً على زوجها السابق: "أنا حكيت كل شي"
06:19 | 2025-12-10
بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟
05:22 | 2025-12-10
بعد "ثبوت عدم إستقرارها ذهنيّاً"... هل مُنِعَت شيرين عبدالوهاب من رؤية إبنتيها؟
04:26 | 2025-12-10
نجمة شهيرة تؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي.. وهذا ما قامت به (صور)
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 18:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 18:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 18:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24