|
|
فنون ومشاهير

جديد قضية مقتل فنانة تركية... توقيف الإبنة وصديقتها

Lebanon 24
10-12-2025 | 10:28
أوقفت الشرطة التركية الشابة تويان ابنة الفنانة غول توت المعروفة بـ"غوللو"، خشية مغادرتها البلاد، بعدما داهمت شقة سكنية في منطقة بيوك تشيكمي جي غربي إسطنبول.
 
 
كما أوقفت الشرطة التركية سلطان نور صديقة تويان، التي كانت معها ليلة سقوط "غوللو" من شباك غرفتها في الطابق الخامس في مدينة يالوفا.
 

ووجهت النيابة العامة إلى الابنة وصديقتها تهمة "القتل العمد"، مستندة لأدلة بينها تناقض أقوال تويان وسلطان نور عدة مرات في التحقيق.
كما أوقفت الشرطة صاحب السيارة الذي نقل الشابتين من يالوفا إلى إسطنبول، وصاحب الشقة التي كانتا تقيمان فيها. (ارم نيوز)
 
 
 
النيابة العامة

ارم نيوز

النيابة

التركية

توت ⚔️

التركي

الترك

تركي

