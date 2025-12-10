جديد قضية مقتل فنانة تركية... توقيف الإبنة وصديقتها

أوقفت الشرطة الشابة تويان ابنة الفنانة غول توت المعروفة بـ"غوللو"، خشية مغادرتها البلاد، بعدما داهمت شقة سكنية في منطقة بيوك تشيكمي جي غربي إسطنبول.

كما أوقفت الشرطة التركية سلطان نور صديقة تويان، التي كانت معها ليلة سقوط "غوللو" من شباك غرفتها في الطابق الخامس في مدينة يالوفا.

ووجهت إلى الابنة وصديقتها تهمة "القتل العمد"، مستندة لأدلة بينها تناقض أقوال تويان وسلطان نور عدة مرات في التحقيق.