تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
جديد قضية مقتل فنانة تركية... توقيف الإبنة وصديقتها
Lebanon 24
10-12-2025
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت الشرطة
التركية
الشابة تويان ابنة الفنانة غول توت المعروفة بـ"غوللو"، خشية مغادرتها البلاد، بعدما داهمت شقة
سكنية في منطقة بيوك تشيكمي جي غربي إسطنبول.
كما أوقفت الشرطة التركية سلطان نور صديقة تويان، التي كانت معها ليلة سقوط "غوللو" من شباك غرفتها في الطابق الخامس في مدينة يالوفا.
ووجهت
النيابة العامة
إلى الابنة وصديقتها تهمة "القتل العمد"، مستندة لأدلة بينها تناقض أقوال تويان وسلطان نور عدة مرات في التحقيق.
كما أوقفت الشرطة صاحب السيارة الذي نقل الشابتين من يالوفا إلى إسطنبول، وصاحب الشقة التي كانتا تقيمان فيها. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إحتجاز فنان ومخرج سينمائيّ في قضيّة مقتل إحدى المؤثّرات
Lebanon 24
إحتجاز فنان ومخرج سينمائيّ في قضيّة مقتل إحدى المؤثّرات
10/12/2025 20:11:07
10/12/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
10/12/2025 20:11:07
10/12/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مستجدات قضية اللوفر.. توقيف خمسة أشخاص
Lebanon 24
مستجدات قضية اللوفر.. توقيف خمسة أشخاص
10/12/2025 20:11:07
10/12/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
Lebanon 24
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
10/12/2025 20:11:07
10/12/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
ارم نيوز
النيابة
التركية
توت ⚔️
التركي
الترك
تركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بساطة وسعادة.. ريتا حايك في صورة عفوية مع قطتها
Lebanon 24
بساطة وسعادة.. ريتا حايك في صورة عفوية مع قطتها
12:43 | 2025-12-10
10/12/2025 12:43:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أثار أحمد سعد قلق الجمهور... مصادر تكشف وضع تامر حسني الصحيّ
Lebanon 24
بعدما أثار أحمد سعد قلق الجمهور... مصادر تكشف وضع تامر حسني الصحيّ
09:50 | 2025-12-10
10/12/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه
Lebanon 24
داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه
08:40 | 2025-12-10
10/12/2025 08:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما كنت بتوقّع إني طلّق".. مارينا الحلاني ردّاً على زوجها السابق: "أنا حكيت كل شي"
Lebanon 24
"ما كنت بتوقّع إني طلّق".. مارينا الحلاني ردّاً على زوجها السابق: "أنا حكيت كل شي"
07:28 | 2025-12-10
10/12/2025 07:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟
Lebanon 24
بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟
06:19 | 2025-12-10
10/12/2025 06:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
Lebanon 24
"من دون إطلاق رصاصة واحدة".. مسؤول إسرائيلي يكشف أساليب إدارة الحرب ضد إيران
14:00 | 2025-12-09
09/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
Lebanon 24
إحباط "هجوم دُبّر في ليل"والجيش تحرّك بعد استشعار توتر متعمد
22:53 | 2025-12-09
09/12/2025 10:53:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
05:27 | 2025-12-10
10/12/2025 05:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:43 | 2025-12-10
بساطة وسعادة.. ريتا حايك في صورة عفوية مع قطتها
09:50 | 2025-12-10
بعدما أثار أحمد سعد قلق الجمهور... مصادر تكشف وضع تامر حسني الصحيّ
08:40 | 2025-12-10
داخل منزله... مقتل فنان أميركيّ بارز على يدّ إبنه
07:28 | 2025-12-10
"ما كنت بتوقّع إني طلّق".. مارينا الحلاني ردّاً على زوجها السابق: "أنا حكيت كل شي"
06:19 | 2025-12-10
بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟
05:22 | 2025-12-10
بعد "ثبوت عدم إستقرارها ذهنيّاً"... هل مُنِعَت شيرين عبدالوهاب من رؤية إبنتيها؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 20:11:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24