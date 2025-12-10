تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
بساطة وسعادة.. ريتا حايك في صورة عفوية مع قطتها
Lebanon 24
10-12-2025
|
12:43
نشرت الممثلة
ريتا حايك
صورة دافئة عبر حسابها على إنستغرام، تظهر فيها مع قطة بيضاء وهي تبتسم بلطف. ورفقت الصورة بتعليق صباحي كتبته باللهجة
اللبنانية
: "صباحكن حبّ وغنج وكلّ شي حلو"، مع رمز قلب أبيض، مما يعكس أجواء إيجابية مليئة بالحب والحنان. تعبر ريتا من خلال هذه المشاركة عن مشاعر الود والراحة التي تجدها في رفقة حيوانها الأليف، موجهة رسالة صباحية ملؤها التفاؤل إلى متابعيها.
