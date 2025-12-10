تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هاني سلامة يستأنف تصوير فيلم "الحارس" بعد تجاوز الأزمات والتأجيلات

Lebanon 24
10-12-2025 | 15:26
علمت "لها" أن صنّاع فيلم "الحارس" للنجم هاني سلامة قد أنهوا الأزمات التي صاحبت تصوير الفيلم وأدت الى سلسلة من التأجيلات، وأن سلامة عاد لاستئناف تصوير باقي مشاهده في الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسر سامي، ومن المقرر أن يسافر هاني سلامة الى لبنان آخر الشهر الجاري لتصوير المشاهد الخارجية.

فيلم "الحارس" تدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة، حول التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والسعي الى حل أحد ألغازها التي يتورط فيها مجموعة من الشباب، وهو من بطولة: هاني سلامة، ميرهان حسين، مرام علي، أحمد الرافعي، وليد صلاح، محمود عمرو ياسين، ومن المقرر أن يشارك في الفيلم العديد من ضيوف الشرف.

يشكّل فيلم "الحارس" عودةً لهاني سلامة الى السينما بعد غياب لأكثر من 14 عاماً، حيث كان آخر أعماله في السينما فيلم "واحد صحيح"، الذي عُرض عام 2011، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري، ويضم في بطولته كلاً من: ياسمين رئيس، رانيا يوسف، بسمة، عمرو يوسف، كندة علوش، حنان سليمان، أحلام الجريتلي...، وتدور أحداثه حول والدة عبدالله التي تحاول إقناعه بالزواج، بمساعدة صديقه وشريكه فادي، إلا إن عبدالله يقيم علاقة غير شرعية مع سيدة الأعمال فريدة، في الوقت الذي تتعلّق فيه المذيعة مريم بقلبه وتسعى للزواج منه، وتحاول صديقته نادين استعادته كحبيب عقب انفصالها عن زوجها، لكن عبدالله لا يعبأ بهنّ لحبّه للفتاة المسيحية أميرة. (لها)
مواقع التواصل الاجتماعي

مرام علي

المسيحية

مسيحية

ام علي

لبنان

أحلام

مسيحي

