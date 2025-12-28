تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بقرار قضائي.. هيفاء وهبي تعود للغناء في مصر

Lebanon 24
28-12-2025 | 13:41
A-
A+
Doc-P-1461040-639025513642077372.webp
Doc-P-1461040-639025513642077372.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أسدلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الأحد الستار على أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، معلنة عودتها رسمياً إلى الغناء في مصر.
وقضت المحكمة، بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح تصريح الغناء لصاحبة أغنية "سوبر وومان"، وإلغاء قرار مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

وقال شريف حافظ، محامي النجمة اللبنانية، إن الأخيرة أقامت دعواها بعد أن فوجئت بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من إقامة الحفلات داخل مصر، دون سند قانوني أو مسوغ مشروع، ودون أن يسبق القرار إجراء أي تحقيق رسمي أو سماع أقوالها، بما يشكل قرارًا إداريًا معيبًا يتعين الحكم بوقف تنفيذه ثم إلغائه.
كما أضاف أن القرار جاء مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، إذ لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حماية المهنة، وإنما انصرف إلى تقييد النشاط الفني للفنانة والنيل منها دون مبرر قانوني.

وأشار إلى أنه قدم 5 حوافظ مستندات تثبت سلامة موقف هيفاء وهبي القانوني وبطلان قرار نقابة المهن الموسيقية، ما دفع المحكمة إلى إلغاء القرار.

يذكر أن الأزمة تعود إلى شهر أغسطس الماضي، حينما أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قراراً بإيقاف منح تصاريح العمل لهيفاء وهبي، وذلك على خلفية شكاوى قدمتها إحدى شركات الإنتاج تتهمها بالإخلال ببنود تعاقدية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قرار منع هيفا وهبي عن الغناء يثير جدلاً قانونيًا ودستوريًا في مصر
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار منعها من الغناء في مصر.. تطور جديد في أزمة هيفا وهبي
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سبب مقاضاة هيفاء وهبي لمجموعة من الصفحات الإلكترونية؟
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة Fortnite إلى متجر Google Play في الولايات المتحدة بعد قرار قضائي
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:13:52 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المهن الموسيقية

محكمة القضاء الإداري

هيفاء وهبي

مصطفى كامل

شريف حافظ

يوم الأحد

اللبنانية

القاهرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
13:05 | 2025-12-28
Lebanon24
08:47 | 2025-12-28
Lebanon24
06:14 | 2025-12-28
Lebanon24
04:57 | 2025-12-28
Lebanon24
04:14 | 2025-12-28
Lebanon24
03:36 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24