فنانٌ قدير... هذا آخر خبر عن وضعه الصحيّ

كشف الفنان المصري عن آخر تطورات حالته الصحية، وأكّد أنّ وضعه أصبح مستقرّاً ولا يستدعي دخوله إلى المستشفى.





وقال مشرف في تصريحات لـ" 24"، إنّ "الدعم المستمر من الدولة وإجراءات الرعاية الصحية ساعدته على متابعة علاجه بسهولة"، معبراً عن "امتنانه للجمهور على دعمه المستمرّ". (ارم نيوز)

