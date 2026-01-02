تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
فنانٌ قدير... هذا آخر خبر عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
02-01-2026
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان المصري
عبد الله مشرف
عن آخر تطورات حالته الصحية، وأكّد أنّ وضعه أصبح مستقرّاً ولا يستدعي دخوله إلى المستشفى.
وقال مشرف في تصريحات لـ"
القاهرة
24"، إنّ "الدعم المستمر من الدولة وإجراءات الرعاية الصحية ساعدته على متابعة علاجه بسهولة"، معبراً عن "امتنانه للجمهور على دعمه المستمرّ". (ارم نيوز)
